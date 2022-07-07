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曲怡文訪中華公所 盼攜手解決華社問題

記者顏嘉瑩／紐約報導
圖左起：曾偉康、曲怡文和于金山。(記者顏嘉瑩╱攝影)
圖左起：曾偉康、曲怡文和于金山。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約州第17選區州參議員參選人曲怡文，6日拜訪紐約中華公所，表示自己的參選不僅能夠為布碌崙(布魯克林)華社帶來需要的力量與聲音，也能與曼哈頓華埠合作，在華社共同問題上尋求解決方法；當日她獲得紐約州65選區民主黨領袖于金山背書。

曲怡文表示，布碌崙在最近一次人口普查中，華人人口較前一次普查增長40%，為全紐約州華人增長最多的社區，但整個行政區在過去百年沒有任何一個華人、甚至亞裔的州級民選官員，選區重畫後，此次終於有機會，她將努力爭取為選民發聲。

碩士畢業後曾在世界日報擔任記者的曲怡文說，在她任記者期間，了解社區有很多需求未被政府照顧到，但當記者只能發現問題、提供答案，無法為民眾解決問題，後來她在州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室擔任幕僚長，服務布碌崙當地社區逾十年，同樣身為移民的她，開始為民眾解決各種問題。

曲怡文表示，過去華人到民選官員辦公室求助時，都要透過翻譯，但她當選後居民無需翻譯，可用母語直接與其辦公室溝通，她也正在學習廣東話，盼直接服務更多人。

她的政見包括反對削減市警經費、支持保留特殊高中入學考試、反對華埠及布碌崙華社遊民所等，對於2019年通過的保釋法改革，她則認為應縮緊保釋法，包括累犯、具公共危害者不可保釋等；她說，自己參選希望能為下一代爭取更多、更好的資源，並鼓勵更多人參政。

中華公所主席曾偉康表示，紐約華社需要更多華人代表，像是仇亞犯罪案，如果不是亞裔，只能「了解」亞裔社區的恐懼，卻無法透過自身「體會」來爭取資源並改善。

于金山則說，曲怡文服務社區多年，了解州府、州議會運作，無論在哪個選區，都會是最好的人選；他也為曲怡文背書，希望在選民支持下，曲怡文能夠成為重畫後的第17選區首位州參議員、紐約州首位亞裔女性州參議員，以及代表布碌崙(布魯克林)的首位亞裔州議員。

曲怡文(右二)拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩╱攝影)
曲怡文(右二)拜訪中華公所。(記者顏嘉瑩╱攝影)

亞裔 布碌崙 華人

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