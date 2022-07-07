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熊焱帶領退伍軍人 籲保障老兵權益

記者顏潔恩／紐約報導
熊焱帶領各族裔退伍軍人在布碌崙舉辦記者會，為該群體維權。(記者顏潔恩╱攝影)
熊焱帶領各族裔退伍軍人在布碌崙舉辦記者會，為該群體維權。(記者顏潔恩╱攝影)

經過紐約市退伍軍人數月的抗議，聯邦政府計畫關閉當地退伍軍人醫療中心的計畫暫緩，老兵們迎來暫時的勝利，但該事件也令他們意識到權益不受到重視及保障；陸軍退役牧師熊焱日前帶領各族裔退伍軍人，在布碌崙(布魯克林)舉辦記者會，提出將退伍軍人收容所搬入退伍軍人醫院，為老兵帶來更便利服務。

聯邦原計畫關閉曼哈頓聯合廣場(Union Square)及布碌崙戴克高地的退伍軍人中心，意味著老兵需更長通勤時間及更多交通費到外地接受服務，繼退伍軍人及民選官員抵制，聯邦暫停該計畫，保留退休軍人在當地接受治療的權利和方便性。

有27年軍齡的熊焱，5日親訴退伍軍人在現實生活的情況，因經歷戰場、加上長年累月的辛苦訓練，許多有身心疾病、家庭破碎、濫用藥物、還有創傷後壓力等；診所、醫院及收容所，都是為他們提供支持系統，滿足特殊需求，所以異常重要。

他提出，將退伍軍人收容所直接搬遷至醫院內，可就近提供身心健康諮詢；其他服務包括，將部分業務承包給退伍軍人日托中心，通過微型企業培訓等方式幫助他們創業，保障生活品質。

「慶祝國慶時，我們應該記住，自由不是免費的，而是退伍軍人以及他們的家屬，經歷傷害和痛苦為代價換來的」，目前正參選第十選區國會議員的熊焱呼籲，國會不能以經費不足為由忽視退伍軍人的利益，一方面要全面阻止關閉退伍軍人醫療設施，另一方面為他們增加更多福利。

布碌崙 紐約市 退休

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