貝瑞吉夏季園遊會周末登場 音樂會也回來了

貝瑞吉夏季園遊會。(臉書官網)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉今夏樂趣多,由當地民選官員發起的「夏季園遊會」(Summer Stroll)以及免費音樂會,將從本周末起在貝瑞吉特定街區登場,邀請社區各族裔民眾一起參與,享受夏日時光。

「夏季園遊會」由市議員紀思庭(Justin Brannan)、貝瑞吉5大道商改區 (Bay Ridge Fifth Avenue BID)、以及3大道公民改善協會(Merchants Of Third Avenue Civic Improvement Association)聯辦;活動上將有包羅萬象的攤位售賣日常用品、手工藝品,網紅美食,還有為兒童準備遊戲玩樂、文化表演等。

「夏日園遊會」將從即日起至8月底的每周五舉行,9月及10月則因日期而異,本周五的活動時間和地點是晚上6時至10時在5大道68街至83街舉行,其他日期可查網址:radiofreebayridge.org/bay-ridge-summer-strolls-for-2022/,主辦方提醒將全面封閉街道、禁止車輛通行。

另一方面,2022年免費夏季音樂會即日起也回歸,每周二在貝瑞吉的海邊路公園(Shore Road Park)舉行,持續到8月底;主辦方表示,新冠疫情 導致音樂會停辦兩年,這次很高興又能給社區帶來振興,音樂會獲得NIA社區服務網絡(NIA Community Services Network)的支持。

下一場活動將於本月12日晚7時登場,由Head Over Heels樂隊登台獻藝,接下來還有Radio Daze、Rhapsody Players、The New York Exceptions Doowop等樂隊的表演,喜愛音樂的觀眾不容錯過,地址是布碌崙79街交Shore Road Park,更多詳情可參考niabklyn.org/events/2021/7/13/free-2021-summer-concerts-zdedy。