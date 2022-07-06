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貝瑞吉夏季園遊會周末登場 音樂會也回來了

記者顏潔恩╱紐約報導
貝瑞吉夏季園遊會。(臉書官網)
貝瑞吉夏季園遊會。(臉書官網)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉今夏樂趣多，由當地民選官員發起的「夏季園遊會」(Summer Stroll)以及免費音樂會，將從本周末起在貝瑞吉特定街區登場，邀請社區各族裔民眾一起參與，享受夏日時光。

「夏季園遊會」由市議員紀思庭(Justin Brannan)、貝瑞吉5大道商改區(Bay Ridge Fifth Avenue BID)、以及3大道公民改善協會(Merchants Of Third Avenue Civic Improvement Association)聯辦；活動上將有包羅萬象的攤位售賣日常用品、手工藝品，網紅美食，還有為兒童準備遊戲玩樂、文化表演等。

「夏日園遊會」將從即日起至8月底的每周五舉行，9月及10月則因日期而異，本周五的活動時間和地點是晚上6時至10時在5大道68街至83街舉行，其他日期可查網址：radiofreebayridge.org/bay-ridge-summer-strolls-for-2022/，主辦方提醒將全面封閉街道、禁止車輛通行。

另一方面，2022年免費夏季音樂會即日起也回歸，每周二在貝瑞吉的海邊路公園(Shore Road Park)舉行，持續到8月底；主辦方表示，新冠疫情導致音樂會停辦兩年，這次很高興又能給社區帶來振興，音樂會獲得NIA社區服務網絡(NIA Community Services Network)的支持。

下一場活動將於本月12日晚7時登場，由Head Over Heels樂隊登台獻藝，接下來還有Radio Daze、Rhapsody Players、The New York Exceptions Doowop等樂隊的表演，喜愛音樂的觀眾不容錯過，地址是布碌崙79街交Shore Road Park，更多詳情可參考niabklyn.org/events/2021/7/13/free-2021-summer-concerts-zdedy。

由紀思庭推動的貝瑞吉夏季園遊會回歸。(本報檔案照)
由紀思庭推動的貝瑞吉夏季園遊會回歸。(本報檔案照)

布碌崙 疫情 商改區

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