紐約新州渡輪 12歲以下免費

12歲以下兒童可免費搭乘曼哈頓和新澤西之間的渡輪。(Getty Images)

紐約水運公司(NY Waterway)宣布，即日起，12歲以下的兒童可以免費搭乘曼哈頓 和新澤西 之間所有紐約水運公司的渡輪，這項免費服務一直持續到勞動節。該公司還表示，將從8月1日起恢復新澤西自由港(Port Liberte)的渡輪。

紐約水運公司說，12歲以下免費搭乘渡輪的孩子必須有付費成年人的陪同，而且一名付費成年人最多只能帶兩名免費搭乘的兒童。

渡輪是一種適合家庭的、經濟的、沒有交通堵塞的出行方式，紐約水運公司董事長兼首席執行官Armand Pohan說，通過兒童免費搭船，希望更多家庭能在今年夏天享受安全和舒適的旅行，往返紐約。

紐約水運公司還宣布，從8月1日起恢復新澤西自由港的渡輪服務，並為自由港居民提供10%的船票和通行證折扣。

從自由港出發的渡輪將在澤西市的Paulus Hook停靠，乘客可以在Paulus Hook免費換乘連接渡輪，前往曼哈頓的11號碼頭及華爾街 。

由於新冠疫情，該路線自2020年以來長期停運。紐約水路公司將在8月至10月間重新提供服務，並將根據乘客量決定是否繼續開通渡輪。