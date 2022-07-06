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紐約新州渡輪 12歲以下免費

記者胡聲橋╱紐約報導
12歲以下兒童可免費搭乘曼哈頓和新澤西之間的渡輪。(Getty Images)
12歲以下兒童可免費搭乘曼哈頓和新澤西之間的渡輪。(Getty Images)

紐約水運公司(NY Waterway)宣布，即日起，12歲以下的兒童可以免費搭乘曼哈頓新澤西之間所有紐約水運公司的渡輪，這項免費服務一直持續到勞動節。該公司還表示，將從8月1日起恢復新澤西自由港(Port Liberte)的渡輪。

紐約水運公司說，12歲以下免費搭乘渡輪的孩子必須有付費成年人的陪同，而且一名付費成年人最多只能帶兩名免費搭乘的兒童。

渡輪是一種適合家庭的、經濟的、沒有交通堵塞的出行方式，紐約水運公司董事長兼首席執行官Armand Pohan說，通過兒童免費搭船，希望更多家庭能在今年夏天享受安全和舒適的旅行，往返紐約。

紐約水運公司還宣布，從8月1日起恢復新澤西自由港的渡輪服務，並為自由港居民提供10%的船票和通行證折扣。

從自由港出發的渡輪將在澤西市的Paulus Hook停靠，乘客可以在Paulus Hook免費換乘連接渡輪，前往曼哈頓的11號碼頭及華爾街

由於新冠疫情，該路線自2020年以來長期停運。紐約水路公司將在8月至10月間重新提供服務，並將根據乘客量決定是否繼續開通渡輪。

新澤西 曼哈頓 華爾街

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