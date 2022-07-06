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木邊街道新名小馬尼拉 表彰菲裔貢獻

記者鄭怡嫣／紐約報導
菲律賓裔居民慶祝木邊街道添新名，也慶祝12日的菲律賓獨立日。(讀者提供)
菲律賓裔居民慶祝木邊街道添新名，也慶祝12日的菲律賓獨立日。(讀者提供)

為表彰菲律賓裔對社區的貢獻，皇后區木邊(Woodside)的一條街道，日前正式添上新名「小馬尼拉大道」(Little Manila Ave)；曼哈頓華埠面對日漸消失的的雙語路牌，社區人士倡議，應致力重添這些雙語路牌，傳承華埠的歷史與文化。

皇后區木邊菲律賓裔人口聚居，也有許多菲律賓餐廳、銀行與雜貨店，廣受華人及各族裔歡迎的菲律賓祖樂比炸雞店(Jollibee)，其紐約市的首家門店也設在此處。去年底，市議會投票通過為全市199條街道添新名的法案，以致意有特殊貢獻的個人、團體、機構或社區。在收集到當地3000多名居民連署請願，要求添上「小馬尼拉大道」新路牌後，選區市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)起草相關法案，市議會投票通過。

「小馬尼拉大道」的路牌，日前正式在木邊羅斯福大道(Roosevelt)交70街落成，1970年代多以護理員、護士等身分移民，陸續移居至木邊的菲律賓裔居民，當日也在街口舉辦文化慶祝活動，並慶祝菲律賓獨立日。

此前，皇后區法拉盛邦恩街(Bowne St)，也曾添上新路牌名「象頭神廟街」(Genesh Temple St)，向當地印度教的廟宇致意。在皇后區Homelawn大道交Hillside大道處，也添上新名「小孟加拉大道」(Little Bangladesh Avenue)。

不過，曼哈頓華埠的雙語路牌，卻在日漸消失。對此，曾在華埠推動雙語路牌、市都市計畫局前主任鄭向元表示，數年前，華埠代表也曾闖過重重關卡，最終將伊莉莎白街的一路段，命名為「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)，紀念在軍中受霸凌而自殺的華裔陳宇暉。但華埠的雙語路牌，由於損壞、失修等原因陸續遭移除，是「非常可惜的事」，當年，他曾協助中華公所向市交通局提交要求擴展雙語路牌的意見書，已故的著名書法家譚炳忠還親自書寫了路牌上的漢字，如今也應重添消失的雙語路牌，並找專人書寫，銘記華人為當地留下的歷史與文化。

木邊街牌添新名「小馬尼拉」。(讀者提供)
木邊街牌添新名「小馬尼拉」。(讀者提供)

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