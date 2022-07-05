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布碌崙華社賭風盛行 預防中心協助賭癮者治療

記者胡聲橋／紐約報導
預防賭癮資源中心拜訪華社，宣導正確觀念。(記者胡聲橋╱攝影)
預防賭癮資源中心拜訪華社，宣導正確觀念。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人社區賭風盛行。不少華人不僅到合法的賭場，在地下賭檔賭博，有時甚至光天化日之下，在公共場合聚賭。面對賭博帶來的各種負面影響，預防賭癮資源中心(Problem Gambling Resource Center)工作人員近日到訪布碌崙華人社區服務中心，希望為沾染賭癮者提供一些幫助。

在華人聚居的8大道社區，有定時定點載人前往紐約及周邊地區賭場的巴士。在日落公園華人社區，還有為數眾多的地下賭檔，地點隱秘，只對熟人開放。而布碌崙81街的里程碑公園(Milestone Park)常有華人大白天聚賭，也幾乎不是秘密。

華人社區服務中心負責人羅添福說，他認識一個開餐館的30多歲的年輕人，從一開始的小賭變成大賭，眼看他賭癮越來越大，最後賣了餐館。

預防賭癮資源中心的辛格(Robin Singh)表示，這通常就是他們介入的時候。當有人賭博成癮，又無力自拔時，他們可以為有賭癮者減少就醫的障礙，還可安排治療、康復和申請資金援助等服務。他們不直接勸人戒賭，而是幫助消除賭博帶來的各種負面影響，及有助戒賭的健康生活方式。

辛格說，網路賭博(mobile gambling)越來越流行，以前紐約州禁止，許多人往往要開車到州界外，打開手機等移動設備賭博。今年1月紐約州合法後，他擔心參與的人更多，也更年輕化。

麥麗清去年從紐約警局退休，現在在華人社區為預防賭癮資源中心宣導，她指華社因賭博牽連出的糾紛和困難層出不窮，希望更多人知道，賭癮是一種病，要接受治療，尋求幫助並不丟人。

如果有人賭博上癮，覺得無法自拔，可以和該中心聯繫，尋求幫助。熱線電話(347)761-3103，網址：NYProblemGamblingHELP.org。

華人 布碌崙 紐約州

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