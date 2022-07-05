法拉盛華人地下賭場遭開槍掃射 居民驚嚇

被破壞的大樓底層，玻璃碎片滿地。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區法拉盛 4日凌晨發生一起槍擊案件，比鄰的兩公寓一樓，遭多名非洲裔歹徒持槍掃射，玻璃大門及窗戶破損一地，牆面及內門也遭到破壞，事發地點疑為華人 經營的地下賭檔，目前嫌犯在逃，警方表示正朝賭博糾紛偵辦。附近居民表示，該街道的幾家門店此前也曾被砸碎門窗，夜間經常有陌生人進出。

被破壞的公寓門窗。(記者鄭怡嫣╱攝影)

根據市警局，4日凌晨約2時55分，約兩三名持槍的非洲裔在海特街(Haight St)近40大道的幾棟公寓樓前遊蕩，其中至少一人開槍，擊碎兩棟公寓的玻璃門窗，無人受傷，據瞭解當時屋內有一老一少華人。警方指，由於現場發現許多賭具，疑為華人經營的地下賭檔，已朝賭博糾紛及搶地盤等方向偵辦。

現場可見，一棟公寓一樓的玻璃窗幾乎全碎，部分窗框也遭到破壞，玻璃碎片撒滿人行道，鄰近一公寓，玻璃大門及窗戶已不見，走廊牆面也被破壞，內門也有被砸痕跡，一樓房間內則寫有「本會所無擔保制度」、「3點後取存錢」等中文吿示，並懷疑有至少六台賭博設備。

一樓公寓房間內疑為地下賭檔。(記者鄭怡嫣╱攝影) 現場玻璃門窗破損，警方在現場調查取證。(記者鄭怡嫣╱攝影)

一位西語裔居民表示，事發當時，「只聽到類似鞭炮的聲音」，兩天前，因為有不明人士進入樓內，他與妻子剛報警，加上最近治安變差，感到不安全。

住在附近的陳先生表示，他未聽到槍響，但清晨起床時，發現海特街交40大道處，拉了一條很長的封鎖線，並停了數輛警車。附近那幾家店，此前也曾被數次被打碎門窗，許多人不敢在那停車、怕遭到殃及。經常有陌生人，24小時進出，晚上更多，最近則少了些許動靜。

警方4日公布兩名嫌犯的作案錄像，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。