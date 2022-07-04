賞梅西國慶煙火秀 曼哈頓FDR快速路最佳

第46屆梅西國慶煙火將於7月4日晚登場。(本報檔案照)

第46屆梅西國慶煙火將於7月4日(周一)晚登場，這是全美最大的國慶煙火秀，民眾可在曼哈頓 東23街到東42的東河範圍觀看，今年的新煙火造型包括高禮帽、蘑菇、三色互鎖環和笑臉等圖樣，煙火和特效總數達到4萬8000枚。

自1976年以來，梅西百貨 的7月4日煙火秀成為紐約市 的一項傳統；和往年一樣，煙火秀將於晚9時25分開始；停泊在東河上、從第23街到第42街依次排開的五艘駁船，將發射4萬8000枚煙火和特效，每分鐘發射頻率接近2000枚；今年的煙火表演還將從高度和寬度上做文章，讓人們欣賞到更壯觀的煙火秀；煙火的寬度將達一哩，高度將達1000呎。

今年新推出的煙花形狀包括高禮帽、蘑菇、三色互鎖環和笑臉等圖樣，還有一隻水母形狀的煙花，同有超過30種圖案和特效，其中三分之一的煙火有多層圖樣展示；煙火上天的同時，也會伴隨著爵士樂、節奏藍調、嘻哈、搖滾和鄉村音樂；煙花開始之前的慶祝晚會將從8時開始，特邀表演嘉賓包括Kenny Lattimore、5Seconds of Summer、Joaquina Kalukango。

紐約市民眾可在三個區免費現場看到這場令人驚歎的煙火秀；其中，最佳觀賞地點莫過於曼哈頓一側的FDR快速路，屆時市警總局將在東42街、東34街和東23街三個地點搭建看台，民眾將從第一大道的安檢入口進入，其中東34街觀禮台為殘障人士提供無障礙入口。

布碌崙(布魯克林)有三個免費觀賞地，包括新城駁船公園(Newtown Barge Park)、WNYC Transmitter Park和Marsha P. Johnson州立公園；皇后區的免費觀賞地位於亨特點(Hunter's Point)的Gantry Plaza州立公園，這裡可以曼哈頓天際線為背景觀看煙火。

市警提醒民眾，所有免費觀賞地點的容納量有限，欲前往的民眾應及時查看市警總局社交媒體帳號，掌握最新信息，進入地區的民眾禁止攜帶大型背包、長椅、野餐墊、雨傘和酒精飲料；無法到場觀看的民眾，也可以通過NBC及其網路電視平台Peacock觀看電視直播。

市警還建議開車的市民在下午2時之後盡量使用公共交通，避免壅堵，民眾可登錄市警網站https://reurl.cc/QLQyvb查看封路信息；此外，警方還將嚴防槍枝暴力犯罪，並加強取締危險駕駛。