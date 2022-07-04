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國慶小長假烤肉熱銷 當季水果便宜

記者鄭怡嫣╱紐約報導
超市蔬菜價廉物美吸引顧客。(記者鄭怡嫣╱攝影)
超市蔬菜價廉物美吸引顧客。(記者鄭怡嫣╱攝影)

夏天是燒烤、聚會和戶外活動的季節，不少民眾周末也忙著為國慶日小長假採購食材，超市業者表示，烤肉、醬料大受歡迎，不少時令水果由於需求量大，價格也比數月前優惠五成以上，但也有人表示，物價飛漲，長周末只囤了蔬菜和泡麵。

法拉盛的中美超市經理吳建錫表示，兩年的疫情封控過後，民眾都想在夏季重新回歸「燒烤自由」，牛仔骨、羊肉等烤肉食材及醬料，都賣得特別好，小長假的兩三天內，烤肉醬原本一個月的存量都已經售罊，而許多水果正當季節，由於需求多，大量的進貨也使得物流、批發價等都更為便宜，上市的荔枝目前每磅才賣7.99元，「常來光顧的民眾便知，許多水果價格在悄然走低，要比數月前便宜50%至60%。」

曼哈頓華埠、愛新鮮超市的門店經理阿樂表示，小長假宜聚會、宜燒烤，肉類銷量提高兩成，但燒烤採購，華人和外族裔也各有不同，外族裔以紅肉為主，華人則花樣繁多，除紅肉外，雞中翅、金針菇、玉米、茄子等也是「架上客」，銷量也隨之走高，除烤肉外，冰淇淋、日本進口的果味礦泉水也受歡迎，有「盛夏之王」美譽的西瓜，雖受擁護，不乏長者嘴饞，但表示提不動。

在法拉盛，看瓜臍眼大小來挑西瓜的顧客劉玉華表示，受到疫情影響，兩年未和親友團聚，酷暑日亦懶得外出吃席，於是吆喝一夥人來自家後院燒烤、吃冰鎮西瓜，待國慶日夜晚起涼風時，再一起看煙火，感受節日的氛圍。

也有居民表示通膨壓力巨大，物價飛漲，住在法拉盛的陳先生表示，2016年，本地四菜一湯便當為5.75元，如今漲至11.99元，小長假，他也不捨得買肉，趁打折買的燒烤便攜爐還在家中束之高閣，他此次特別買了韭菜，因為韭菜從疫情期間的7、8元一磅，降至如今的2元一磅，「消費得起」，「希望物價能夠降下來，讓老百姓享受更豐富的食材。」

國慶日長周末，烤肉食材大受歡迎。(記者鄭怡嫣╱攝影)
國慶日長周末，烤肉食材大受歡迎。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 疫情 華人

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