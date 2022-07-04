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長島沙魚咬傷救生員 二海灘暫關

記者和釗宇╱紐約報導
長島海灘近期沙魚頻繁出沒，當局呼籲民眾留意。(Getty Images)
長島海灘近期沙魚頻繁出沒，當局呼籲民眾留意。(Getty Images)

長島海灘一名救生員3日被沙魚襲擊，導致兩處海灘3日暫時關閉，預計4日將重開。

蘇福克郡長貝隆(Steve Bellone)表示，這名救生員3日早10時15分左右在史密斯點海灘(Smith Point Beach)參加訓練時被沙魚咬傷，肇事沙魚身長四到五呎；受傷救生員隨即自行擺脫險境，在急救站簡單包紮後前往南方醫院(Southside Hospital)縫針；貝隆說，受傷救生員目前狀態穩定，「這是遭遇沙魚攻擊後的最佳處置情況，此類之前從未發生，希望不會再發生。」

貝隆表示，襲擊事件發生後，其他人在該海域也看到沙魚，但不確定是否為襲擊該救生員的沙魚；「長島海岸的沙魚攻擊事件極為罕見，官方將繼續更新事態發展，並準備額外的安全措施，確保民眾在水中的安全。」

出於安全考量，史密斯點海灘和坎帕索格海灘(Cupsogue Beach)3日暫時關閉，預計國慶日(周一)將重開；救生員將繼續利用無人機等手段監控沙魚動向。

上周，納蘇郡警方調查了一起疑似沙魚攻擊事件，一名37歲的男子在Wantagh海灘游泳時，左腳撕裂。

長島海灘近期沙魚頻繁出沒，當局呼籲民眾留意。(美聯社)
長島海灘近期沙魚頻繁出沒，當局呼籲民眾留意。(美聯社)

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