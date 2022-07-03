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吃熱狗大賽暖身 男女大胃王擂戰鼓

記者顏潔恩╱紐約報導
去年衛冕的男女子組選手切納斯、萊斯科。(取自Major League Eating推特)
去年衛冕的男女子組選手切納斯、萊斯科。(取自Major League Eating推特)

布碌崙(布魯克林)康尼島備受矚目的國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」將於4日(周一)舉辦，今年再開放給民眾到現場觀戰；蟬聯冠軍多年的男子組選手「大白鯊」切斯納(Joey Chestnut)、女子組日裔須藤美貴(Miki Sudo)等人回歸，並於日前在曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)前參加稱重儀式，為比賽預熱。

多名參賽選手7月1日聚集在哈德遜廣場進行賽前稱重，曾14度衛冕大胃王的38歲切斯納，去年以76個熱狗打破個人紀錄；他當日現身時右膝打上石膏，撐著拐杖行走，狀態不禁引人擔憂，他表示因肌腱斷裂接受治療中，對傷勢發生原因不願多透露。

切斯納語帶輕鬆向粉絲說：「我不靠腳吃東西，而且我還是能站著吃，沒問題的」；對這次回歸感到非常興奮，「我會像個瘋子一樣瘋狂吞食熱狗。」

女子組熱門選手、來自拉斯維加斯的須藤美貴也曾蟬聯七年冠軍，去年因懷有身孕缺席比賽，寶座讓給公校教師萊斯科(Michelle Lesco)，她以30.5個熱狗奪下冠軍；須藤美貴於2020年創下10分鐘吞下48.5隻熱狗的紀錄，今年衛冕基本上毫無懸念，「距離上次在戶外看到康尼島人潮已有很長一段時間，我很開心這次能夠回歸」，她同樣身為大胃王選手的丈夫Nick Wehry此次也將出戰。

今年的吃熱狗大賽場地將會到康尼島Surf交Stillwell大道舉辦，於上午10時開始，除男女組比賽外，還有個人團體受邀表演節目；有興趣民眾可乘坐N、Q、D、F線前往康尼島Stillwell Ave下車，也可觀看ESPN電視台、或是下載ESPN應有程序觀看現場轉播。

女子組熱門選手須藤美貴(右)回歸比賽。(取自Major League Eatin...
女子組熱門選手須藤美貴(右)回歸比賽。(取自Major League Eating推特)

康尼島 布碌崙 日裔

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