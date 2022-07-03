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長島納蘇郡海灘 泳客疑遭鯊咬傷

記者牟蘭╱紐約報導
有民眾日前在瓊斯海灘附近被疑似鯊魚的魚類咬傷。圖為瓊斯海灘每年舉行的飛行秀。(本報檔案照)
有民眾日前在瓊斯海灘附近被疑似鯊魚的魚類咬傷。圖為瓊斯海灘每年舉行的飛行秀。(本報檔案照)

國慶長周末有不少民眾會到海邊游泳，不過近日一名37歲的男子在長島納蘇郡(Nassau County)瓊斯海灘(Jones Beach)游泳時，被不明魚類咬傷，根據醫師診斷，傷口疑似鯊魚齒痕；納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，尚不確定該海灘是否有鯊魚出沒，但已增加海岸線巡邏的直升機與無人機。

根據納蘇郡警方消息，一名37歲的男子6月30日下午1時左右，在瓊斯海灘游泳時，被不明魚類咬傷右腳，急救人員立即將他送往納蘇郡大學醫療中心治療，指此傷口疑似鯊魚齒痕。

紐約州州立公園長島地區主任高爾曼(George Gorman)表示，這名傷者的傷口為「撕裂傷或小傷口」，送醫急救後，未因此關閉海灘。

疫情爆發後，瓊斯海灘海域多次出現鯊魚的蹤跡，其中包括黑鰭鯊、牛鯊與長尾鯊等；2020年夏季，鯊魚曾「造訪」納蘇郡附近海域20次，上月一名漁民在Lido海灘附近釣上一條十呎的鯊魚，官方尚未完全統計今年在當地發現鯊魚的總數。

雖然布萊克曼指相關海域不一定有鯊魚出沒，但當局在長周末期間已加強海岸附近的直升機與無人機偵查，並繼續使用鯊魚出沒的預警系統，在沙灘入口處插畫有白色鯊魚的紫色小旗，警示民眾。

納蘇郡警察局局長史密斯(Kevin Smith)提醒，民眾不要前往魚群過多，或遊民捕魚以及鳥類聚集的地區游泳；長島蠔灣鎮(Oyster Bay)的鎮長薩拉迪諾(Joe Saladino)表示，雖然數據顯示，鯊魚襲擊人類的機率較小，但不意味著遊客可無視相關警示。

游泳 長島 警察

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