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「閃耀星聲代」美國賽區 籲華人踴躍參加

記者鄭怡嫣╱紐約報導
「閃耀星聲代」美國賽區比賽拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)
「閃耀星聲代」美國賽區比賽拉開帷幕。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為弘揚與傳播中華文化，促進美中友好與團結，由美國天津總商會主辦、美國亞太卓越領袖基金會與美國V視承辦、50多個社團協辦的「閃耀星聲代」美國賽區比賽，日前在紐約拉開帷幕，呼籲更多六歲至65歲，對聲樂、朗誦有興趣的民眾踴躍報名。

美國天津總商會會長牛紅以及美國賽區總導演呂坤介紹，「閃耀星聲代」是中國央視以及中國教育電視台(CETV)的一檔大型聲音魅力創演秀，為展現海外人才的聲音魅力，也開啟了美國賽區的賽事，將有知名的音樂人擔任評委。

美國賽區的賽制將分為聲樂類與主持朗誦類兩項，並分少兒組、青少年組、成人組三組，比賽則分為初賽與復賽，六歲至65歲的華人與外族裔民眾均可參加，用音樂與文化搭起美中溝通的橋樑；目前，已有不少美東地區的民眾與留學生參與報名。

「閃耀星聲代」美國賽區比賽的初賽時間為8月1日下午1時，復賽時間為8月4日下午1時，兩場比賽的舉辦地點為皇后區法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave)136-20號三樓，組委會將在8月中旬公布決賽優勝者名單，優勝者將代表美國賽區，遠程參與在中國北京星光大道演播廳舉辦的總決賽，有意參賽者可致電(929)253-9124報名。

北京 導演 法拉盛

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