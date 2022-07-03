法拉盛商場國慶派對 華人親子同樂

法拉盛市中心的天廣新天地2日舉辦「紅、白、藍派對」，帶來手工製作等活動。(記者牟蘭╱攝影)

2日為國慶長周末的首日，紐約市迎來近華氏90度的高溫天氣，不少華裔家長帶著已接種新冠疫苗 的孩子參加室內慶祝活動，希望他們恢復正常社交，感受節日的氣息。

位於法拉盛 市中心的天廣新天地(Tangram)，2日舉辦「紅、白、藍派對」(The Red, White and Blue Party)，邀請社區免費參與，帶來照片牆、踩高蹺、手工、舞蹈與疊疊樂等遊戲，吸引不少家長與孩子駐足。

居住在法拉盛的張Amy，當日帶10歲與7歲的兒子參加活動；她指，兩個兒子上周完全接種疫苗，當天天氣太熱，帶他們參加室內活動，希望能讓孩子恢復正常社交，也入鄉隨俗，慶祝美國國慶。

居住在大學點的周潔，帶5歲的女兒與6歲的兒子參加「紅、白、藍派對」的照片牆活動；她說，疫情 爆發後，孩子一直窩在家中，尤其是女兒沒有接種疫苗，遲遲不敢帶孩子參加室內活動，上周為小女兒接種第一針疫苗後來參加室內活動，「疫情爆發後，都沒過節的氣氛。」

居住在白石鎮的程Cherr，帶著5歲的兒子與3歲的女兒前來；她說，疫情趨緩後，堅持帶兩個孩子參加室外活動，當天天氣太熱，選擇前往參加室內國慶派對。