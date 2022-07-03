松柏之家藝術班 長者樂在其中

「光陰的故事」成果發表會，耆老互相交流。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)松柏之家班森賀社區服務中心於日前舉行結業典禮，耆老學員過去三個月間，在三名藝術老師的指導下，展出書法 、剪紙、埃及舞蹈等成果作品；被喻為「模範生」的94歲長者伍素嬋在中國是醫生，移民 來美才接觸藝術，並發展成極大的愛好，晚年生活有了藝術富足生命。

該藝術班由紐約市議會文化部和長青部、布碌崙藝術協會(Brooklyn Arts Council)隸屬的SU-CASA項目撥款贊助，將藝術家與當地老人中心建立聯繫，指導他們學習藝術，薰陶老年生活；過去三個月，剪紙老師陸明良教導長者書法剪紙創作、瑪托希思(Nicole Matotsis)帶領耆老學習埃及舞蹈，老師鄭淑芸則指導完成「光陰的故事」手工製作，約有30名學員參與。

服務中心執行總監陳偉儀表示，華人不擅於用語言表達，有些甚至到了抗拒的地步，但卻可以通過藝術傳達想法；譬如「光陰的故事」中，長者用報章、雜誌拼貼出個人資料夾，並且製作家庭樹分享移民故事，「每個作品背後都有令人感動的故事。」 學員們向老師學習埃及舞，接觸新文化。(記者顏潔恩/攝影)

埃及舞表演獲得熱烈掌聲，學員們儘管不諳英文，但結束後熱情與老師擁抱，向她傳達感激之情；瑪托希思說，長者們每次上課都很專注，對接觸和學習新鮮事物感興趣，持有開放的態度，除了教他們關於音樂和舞蹈的知識外，她也傳授他們一些阿拉伯文的單字，促進文化交流。 耆老學員們的剪紙作品。(記者顏潔恩/攝影)

鄭淑芸則說，手工班的亮點在於過程中有機會認識彼此，讓這個團體深入交流，且讓長者有機會發揮創意；我們的工作就是給他們起頭，成果長什麼樣子由他們決定，「用這個方式表達他們自己，就是最棒的。」

被老師稱之「模範生」的94歲伍素嬋，是手工班裡年紀最大、最努力的長者，每堂課都一定到；不僅如此，心靈手巧的她擅於編織，在家空閒之餘上網自學編織毛線，送給中心會員朋友。

伍素嬋說，她以前在中國是名婦產科醫生，從未接觸過藝術，移民美國後，欣慰晚年能用藝術富足生活；她說，每次老師耐心指導，來到這裡都留下美好的回憶，兒子、兒媳對她的愛好也相當支持。