我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

國慶周末飛紐約探兒 德州華母困機場24小時

記者張晨╱紐約報導
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

疫情和緩後的國慶長周末，在紐約及全美都湧現大批出遊潮，但各航空公司卻頻繁出現班機延誤或取消的情況；一位從德州飛來紐約探親的華裔母親，就遭遇航班被推遲數次，在機場睡折疊躺椅，滯留超過24小時的經歷。

華裔母親李可蘭表示，長周末因兒子工作繁忙無法回家，她特別從德州飛來紐約看兒子，原本訂於1日航班被延誤三次，在全員已經登機的情況下又被「趕下」飛機，航空公司事後沒有安排酒店，而是在凌晨給大家推來了折疊躺椅，稱機組人員「湊齊」就可隨時起飛。

她說，在領取登機證的時候，就已經注意到有航空公司願意提供數百元為乘客改簽，「但大家幾乎都是去與家人團聚，願意這樣做的也為少數。」而在候機時，航空公司又廣播，表示願意提供1000元，給願意等到隔天起飛的乘客。

在延誤了三次、等待超過六個小時後終於宣布可以登機，李可蘭表示，她在飛機上又等待了近兩個小時後，機長再次以「檢修故障」為由，將乘客送回了候機廳，「然後我們就看到了成堆的折疊躺椅，那時所有人都已經精疲力盡了。」；最後她終於在2日早抵達紐約，如願見到了兒子。

長周末出遊潮帶來交通高運載量，機場提醒旅客提前兩至三小時抵達並保持耐心；達美航空(Delta Air Lines)則在日前致信道歉，表示旅客可免費重訂國慶長周末期間的班機。

一名常駐紐約市的機組人員表示，這種事情沒有什麼特別，每年的節假日都有很多航班取消；如果找不到工作人員的話，航空公司就直接取消航班；「一個航班被取消，之後航點的航班也會跟著取消，而航空公司並沒有義務給旅客提供住宿，或跟他們詳細說明原因。」

根據追蹤航班網站FlightAware，截至1日下午，已有逾500個境內航班遭取消，逾5000個航班延誤；暴風雨也會影響部分大機場，其中也包括紐約。

機場 德州 華裔

上一則

吃熱狗大賽暖身 男女大胃王擂戰鼓

下一則

紐約州9月起公共場所禁攜槍 墮胎權入州憲最快明年底生效

延伸閱讀

國慶長周末航班亂 604架航班取消 運輸部長也「棄守」

國慶長周末航班亂 604架航班取消 運輸部長也「棄守」
上海連6天新冠+0 航班報復性起飛 2機場單日航班均破百

上海連6天新冠+0 航班報復性起飛 2機場單日航班均破百
體驗台北夜生活 柯文哲：在紐約晚上不敢去中央公園

體驗台北夜生活 柯文哲：在紐約晚上不敢去中央公園
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
德州和俄亥俄州最高法院 允許墮胎禁令生效

德州和俄亥俄州最高法院 允許墮胎禁令生效

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單