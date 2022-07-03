國慶周末飛紐約探兒 德州華母困機場24小時

華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

疫情和緩後的國慶長周末，在紐約及全美都湧現大批出遊潮，但各航空公司卻頻繁出現班機延誤或取消的情況；一位從德州 飛來紐約探親的華裔 母親，就遭遇航班被推遲數次，在機場 睡折疊躺椅，滯留超過24小時的經歷。

華裔母親李可蘭表示，長周末因兒子工作繁忙無法回家，她特別從德州飛來紐約看兒子，原本訂於1日航班被延誤三次，在全員已經登機的情況下又被「趕下」飛機，航空公司事後沒有安排酒店，而是在凌晨給大家推來了折疊躺椅，稱機組人員「湊齊」就可隨時起飛。

她說，在領取登機證的時候，就已經注意到有航空公司願意提供數百元為乘客改簽，「但大家幾乎都是去與家人團聚，願意這樣做的也為少數。」而在候機時，航空公司又廣播，表示願意提供1000元，給願意等到隔天起飛的乘客。

在延誤了三次、等待超過六個小時後終於宣布可以登機，李可蘭表示，她在飛機上又等待了近兩個小時後，機長再次以「檢修故障」為由，將乘客送回了候機廳，「然後我們就看到了成堆的折疊躺椅，那時所有人都已經精疲力盡了。」；最後她終於在2日早抵達紐約，如願見到了兒子。

長周末出遊潮帶來交通高運載量，機場提醒旅客提前兩至三小時抵達並保持耐心；達美航空(Delta Air Lines)則在日前致信道歉，表示旅客可免費重訂國慶長周末期間的班機。

一名常駐紐約市的機組人員表示，這種事情沒有什麼特別，每年的節假日都有很多航班取消；如果找不到工作人員的話，航空公司就直接取消航班；「一個航班被取消，之後航點的航班也會跟著取消，而航空公司並沒有義務給旅客提供住宿，或跟他們詳細說明原因。」

根據追蹤航班網站FlightAware，截至1日下午，已有逾500個境內航班遭取消，逾5000個航班延誤；暴風雨也會影響部分大機場，其中也包括紐約。