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皇后區大學點溫泉城又逃稅 韓裔創辦人認罪

記者牟蘭／紐約報導
皇后區大學點的溫泉城全幸洙認隱瞞收入與未支付員工的收入稅，可能最高面臨五年的刑期。(本報檔案圖)
皇后區大學點的溫泉城全幸洙認隱瞞收入與未支付員工的收入稅，可能最高面臨五年的刑期。(本報檔案圖)

曾發生華翁溺斃事件的皇后區大學點溫泉城(Spa Castle)水療中心，創辦人韓裔全幸洙(Steve Chon)日前又被指控逃漏稅，他也承認隱瞞逾百萬元收入，及用現金付員工薪水企圖逃稅等，將面臨最高五年監禁。

根據起訴書，溫泉城為家族經營，全幸洙負責大學點與德州的兩個水療中心及相關產業；執法人員在調查中發現，全幸洙涉嫌要求下屬直接支付現金給員工，其中許多雇員在美國沒有合法的工作簽證

調查顯示，全幸洙在2014年至2017年期間，沒有依照法律規定，預扣員工的聯邦薪資稅，還向國稅局提供了虛假的雇員退稅文件；他日前在庭上承認，自己隱瞞大學點的溫泉城與德州水療中心逾130萬元的收入，並承認逃避超過19萬9000元的員工收入稅。

全幸洙定於12月6日量刑，屆時聯邦法官將根據相關法律條款裁定他的刑期、廳外監控時間、賠償與罰款。

溫泉城創辦人全幸洙隱瞞收入與未支付員工的收入稅，可能最高面臨五年的刑期。(取自S...
溫泉城創辦人全幸洙隱瞞收入與未支付員工的收入稅，可能最高面臨五年的刑期。(取自Spa Castle網站)

法院文件顯示，全幸洙並非首次被指逃漏稅，他此前也因逃漏稅150萬元，在2016年被前州檢察長史樹德(Eric Schneiderman)，以重竊和稅務詐欺等11項重罪控告他與其三名家人，他當時未認罪；他的大弟全Daniel於2018年，認三級企圖刑事稅收詐騙罪，支付250萬元賠償，判緩刑三年。

紀錄顯示，全幸洙於2005年以360萬元，購下了位於大學點11大道的老舊倉庫，打造有22個水池的水療中心，他曾用「賭徒」和「膽量大」形容自己；溫泉城開業多年來事故不斷，2014年12月曾發生84歲華翁馬鶴峰溺斃，2016年2月又有一名六歲華裔女童頭髮卡在水療池出水口，險些溺斃。

市衛生局還曾在調查發現，溫泉城的兩個按摩池非法裝修，其中一個出水口疑為吸力過強釀禍，遂下令關閉所有水池，整頓後重新營業；「紐約郵報」的2016年報導指，大學點的溫泉城內有顧客開性愛派對及男女在水池中交歡，在華人社區引發爭議。

全幸洙(左下)認隱瞞收入與未支付員工的收入稅，可能最高面臨五年的刑期。(聯邦東區...
全幸洙(左下)認隱瞞收入與未支付員工的收入稅，可能最高面臨五年的刑期。(聯邦東區檢察官辦公室提供)

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