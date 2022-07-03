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仇亞引發心理疾病 法拉盛醫院免費治療

記者牟蘭／紐約報導
陳勤表示，法拉盛醫院開展「建立反亞裔暴力與歧視」計畫，為亞裔民眾提供免費治療。(法拉盛醫院提供)
陳勤表示，法拉盛醫院開展「建立反亞裔暴力與歧視」計畫，為亞裔民眾提供免費治療。(法拉盛醫院提供)

新冠疫情爆發後，仇恨犯罪增加，引發亞裔出現心理問題；對此，法拉盛醫院日前開展「建立反亞裔暴力與歧視」(Building Resilience Against Anti-Asian Violence & Racism)計畫，為紐約州亞裔民眾提供免費心理諮商，呼籲有需要者致電詢問。

法拉盛醫院精神科主任陳勤(Daniel Chen)接受本報採訪時表示，紐約市警數據顯示，2019年全市只有一起仇恨亞裔犯罪，2020年疫情爆發後，出現28起相關罪案，2021年出現131起，2022年相關罪案數字大幅增加；他指，還有許多華裔受害者未報警求助，實際數字遠高於市警統計。

陳勤說，亞裔受到語言或肢體的攻擊後，常常出現心理受創，產生沮喪、生氣與自責等情緒，一些民眾被負面情緒影響正常生活，甚至不敢出門、不願上班；他指，這些心理問題不僅出現在罪案受害者，部分亞裔民眾也因仇亞風氣，出現自我否定等情緒。

陳勤表示，因受傳統觀念的影響，許多亞裔出現心理問題後，不願向心理醫生求助；他的一些個案經常只能通過同院的急診轉介，但若受害者沒有受到嚴重的肢體傷害就醫，或在其他醫院看診，擔憂他們將不會主動求助，很難接受心理治療。

孟昭文表示，仇恨亞裔的犯罪仍在社區蔓延，這些罪案對居民產生負面的心理影響，「必須保證所有受到負面影響的民眾都可接受心理輔導。」

為了幫助更多亞裔解決心理問題，陳勤表示，法拉盛醫院開展「建立反亞裔暴力與歧視」計畫，邀請會說中文的精神科醫生與諮詢師，為亞裔民眾提供免費治療，中文請電(718)670-5316，或撥打英文求助電話(718)206-7135。

法拉盛醫院開展「建立反亞裔暴力與歧視」計畫，為亞裔民眾提供免費治療；右為陳勤，中...
法拉盛醫院開展「建立反亞裔暴力與歧視」計畫，為亞裔民眾提供免費治療；右為陳勤，中為孟昭文，左為法拉盛醫院執行總裁Bruce J. Flanz。(法拉盛醫院提供)

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