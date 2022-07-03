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火災燒毀財物 單親媽生活拮据

記者顏潔恩／紐約報導
美國紐約恩平商會日前發動捐款，為何金婷(右四)一家募款。(記者顏潔恩/攝影)
美國紐約恩平商會日前發動捐款，為何金婷(右四)一家募款。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園一棟商住樓宇日前發生火災，造成十多戶家庭無家可歸，其中一戶剛移民來美的華人家庭，所有財物更被燒毀，生活拮据；美國紐約恩平商會日前為該戶家庭發起募款，2日將籌得的1萬多元交與，以解燃眉之急。

上月26日6大道交57街一樓的電單車行疑似發生爆炸，火勢蔓延至二層、三層住戶，造成11人受傷，其中一人有吸入性創傷、另一名少年面部受輕傷，無性命危險；受影響的十幾家住戶中，絕大多數是華人家庭，目前被安置在旅館暫住。

其中來自恩平的受災戶何金婷，為一名單親媽媽，去年才帶著三名女兒、一名孫女來美，生活本就不富裕，在經過這場災難後生活更是困難重重；何金婷說，他們一家大小在委內瑞拉相繼患上新冠肺炎，丈夫更因病情惡化去世。

一家人在當地經營的雜貨店生意始終恢復不過來，走投無路下來到美國，想要尋求一個更好的生活，也遠離讓自己難過的是非之地。

她表示，火災發生時她與孫女還在客廳午睡，聞到了濃煙和燒焦味，她驚醒後立即叫上女兒們帶著孫女逃命；擔心其他住戶未察覺，她們當時還猛敲其他住戶大門，大聲叫喊失火，吆喝所有人趕緊離開。

她回憶道，一家人居住的空間不大，匆忙之下她們只隨手抓了幾件衣服就撤離，放在床底下的現金和護照都來不及取，就在大火中全部燒毀；她流淚苦訴，還在就讀高中的小女兒，連一雙好穿的鞋子都沒有，全身上下的衣物都因善心人士的捐助才有得穿，非常心疼。

布碌崙6大道一間電單車店起火，造成十多戶家庭無家可歸。(本報檔案照)
布碌崙6大道一間電單車店起火，造成十多戶家庭無家可歸。(本報檔案照)

不僅如此，女兒手機裡存有已故丈夫的照片，是一家人對他僅存的記憶，沒想到也在火災中損毀；現在手頭上再也沒有能紀念他的物品，對於還在哀悼的何家，帶來二度心理創傷。

何金婷的遭遇引起美國紐約恩平商會的關注，知道一家生活不容易，主動聯繫她並發動社區募款；商會會長吳偉光表示，恩平鄉親非常同情何金婷的故事，在短時間內就積極捐款，2日將籌得的1萬450元善款交給對方，將用於一家日常生活開銷、女兒的上學費用等。

布碌崙6大道一間電單車店起火，造成十多戶家庭無家可歸。(本報檔案照)
布碌崙6大道一間電單車店起火，造成十多戶家庭無家可歸。(本報檔案照)

華人 日落公園 布碌崙

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