紐約州獲逾8000劑猴痘疫苗 最快下周開打

約6000劑猴痘疫苗即將抵達紐約市。(路透)

猴痘 疫情在全美升溫，聯邦政府分撥8195劑猴痘疫苗 「Jynneos」給紐約州，其中紐約市 獲分配6000劑，最快下周可開打，但預約信息尚未公布。

市衛生局(DOH)1日發表聲明，表示由聯邦政府分派紐約市的約6000劑猴痘疫苗正在運送，到貨後將在市衛生局官網提供預約方式，預計最快下周可以滿足接種人群需要。

根據最新公布數據，截止1日，紐約市共計有87名猴痘患者，比上一周增加了123%；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，紐約市數據占全美感染總數的22%，隨著猴痘疫情的持續惡化，這一比例維持穩定，目前全國已有超過400個疑似病例。

研究顯示，最容易感染猴痘的群體是性行為活躍的同性戀者、雙性戀者和男同性戀者，目前全球的猴痘疫情主要集中在該人群中。

市衛生局也建議，在過去兩周內，擁有多個男性性伴侶的男性等高風險群體，接種猴痘疫苗。

「在紐約州我們看到愈來愈多的猴痘確診，特別是在同性、雙性與跨性別(LGBTQ)群體中，他們受到的影響最大。」州長霍楚(Kathy Hochul)表示，正繼續和聯邦政府聯繫，加緊供應更多的猴痘疫苗給紐約州民。

市衛生局呼籲民眾可隨時關注官網信息，猴痘疫苗接種預約即將開放。(市衛生局提供)

紐約市在上周釋出1000劑猴痘疫苗供預約接種，在接種點開放90分鐘後就集聚了大批民眾，疫苗在短時間被一掃而空。

「這只是開始，隨著疫苗供應的增加，我們會在全市其他地區設立接種點。」市衛生局發言人蘭扎(Michael Lanza)表示，當局選擇位於曼哈頓雀兒喜的性健康診所(Chelsea Sexual Health Clinic)為首個猴痘疫苗接種點。

目前該診所開放時間為周一、周二、周四、周五和周日的上午11時至下午7時，地點是曼哈頓九大道303號。