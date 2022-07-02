紐約長周末將有強風豪雨 4日轉晴

紐約市在國慶長周末期間，將迎來豪雨與強風天氣。(記者顏潔恩／攝影)

本周末就是國慶長周末，民眾計畫出行，但根據國家氣象局(National Weather Service)預報，紐約市 2日(周六)下午起，將出現豪雨與強風天氣，可能一直延續至3日(周日)，不過4日(周一)國慶當天，天氣將轉晴。

7月1日紐約市氣溫一路走高，但空氣濕度也相當高，令人感到又熱又悶、透不過氣；根據國家氣象局，7月暫且未有已知的熱浪來襲，但可能會有幾天的溫度將飆升至100華氏度，並導致空氣質量下降到不健康水平。

氣象預報顯示，因冷鋒從北部向南過境，哈德遜谷(Hudson Valley)和新澤西 北部，在2日將最先迎來雷雨交加的惡劣天氣，影響時間約從中午12時開始，延續至下午5時；極端天氣隨後影響紐約市五大區、長島 、新澤西中部等地，在下午3時至7時間形成豪雨和強風，冰雹降落地面恐成次要威脅，但不太可能發生龍捲風。

紐約市、哈德遜谷以及長島納蘇郡(Nassau County)、新澤西和康州等地，低窪地區恐出現瞬間積水，或引發洪水；當日最高氣溫可達86度，風速約每小時8至10哩，一整天不排除會斷斷續續降雨，每次降雨帶來十分之一吋至四分之一吋間的降雨量。

暴雨也可能持續至3日隔天早晨，但情況將會大幅減緩，約有30%機率會下雨，氣溫將維持在80多度左右，晚間溫度跌至69度左右；目前，7月4日國慶日當天的天氣適中，預測將會出現大晴天，氣溫約在85度。

雖7月暫未有熱浪來襲，但氣溫將會飆升到90度，在幾天最熱的時候達到100度，造成紐約市空氣質量下降；這意味著不健康的地面臭氧水平，有哮喘或其他呼吸道疾病的民眾，最好待在室內。