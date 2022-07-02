我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

紐約長周末將有強風豪雨 4日轉晴

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市在國慶長周末期間，將迎來豪雨與強風天氣。(記者顏潔恩／攝影)
紐約市在國慶長周末期間，將迎來豪雨與強風天氣。(記者顏潔恩／攝影)

本周末就是國慶長周末，民眾計畫出行，但根據國家氣象局(National Weather Service)預報，紐約市2日(周六)下午起，將出現豪雨與強風天氣，可能一直延續至3日(周日)，不過4日(周一)國慶當天，天氣將轉晴。

7月1日紐約市氣溫一路走高，但空氣濕度也相當高，令人感到又熱又悶、透不過氣；根據國家氣象局，7月暫且未有已知的熱浪來襲，但可能會有幾天的溫度將飆升至100華氏度，並導致空氣質量下降到不健康水平。

氣象預報顯示，因冷鋒從北部向南過境，哈德遜谷(Hudson Valley)和新澤西北部，在2日將最先迎來雷雨交加的惡劣天氣，影響時間約從中午12時開始，延續至下午5時；極端天氣隨後影響紐約市五大區、長島、新澤西中部等地，在下午3時至7時間形成豪雨和強風，冰雹降落地面恐成次要威脅，但不太可能發生龍捲風。

紐約市、哈德遜谷以及長島納蘇郡(Nassau County)、新澤西和康州等地，低窪地區恐出現瞬間積水，或引發洪水；當日最高氣溫可達86度，風速約每小時8至10哩，一整天不排除會斷斷續續降雨，每次降雨帶來十分之一吋至四分之一吋間的降雨量。

暴雨也可能持續至3日隔天早晨，但情況將會大幅減緩，約有30%機率會下雨，氣溫將維持在80多度左右，晚間溫度跌至69度左右；目前，7月4日國慶日當天的天氣適中，預測將會出現大晴天，氣溫約在85度。

雖7月暫未有熱浪來襲，但氣溫將會飆升到90度，在幾天最熱的時候達到100度，造成紐約市空氣質量下降；這意味著不健康的地面臭氧水平，有哮喘或其他呼吸道疾病的民眾，最好待在室內。

紐約市 新澤西 長島

上一則

法拉盛「蘭亭雅集」 數十位書畫家揮毫

下一則

弘揚中華文化 近代書畫名家傳人聯展

延伸閱讀

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
紐約市測速相機 8月1日全天候運行 預估將減少72%超速行為

紐約市測速相機 8月1日全天候運行 預估將減少72%超速行為
美東台灣人夏令會開幕 童振源出席

美東台灣人夏令會開幕 童振源出席
民調：紐約州長霍楚初選優勢大 共和黨在普選中贏面小

民調：紐約州長霍楚初選優勢大 共和黨在普選中贏面小
2022第51屆美東台灣人夏令會 紐約上州哈德遜河谷捲土重來

2022第51屆美東台灣人夏令會 紐約上州哈德遜河谷捲土重來

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
案件發生後社區及學校紛紛舉行了悼念默哀活動。(取自戴維斯臉書)

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

2022-06-25 02:30
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%