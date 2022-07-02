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紐約國慶煙火施放地點多 民眾可就近觀賞

記者胡聲橋／紐約報導
紐約國慶日梅西煙花秀。(本報資料照片)
紐約國慶日梅西煙花秀。(本報資料照片)

7月4日(周一)國慶夜，絢爛的梅西煙火將再次照亮紐約的天空。位於東河23街和42街之間的五艘駁船，將發射4萬8000多枚煙火和特效，時間為25分鐘，在紐約市的三個區都能看到；國慶節當天或周末，紐約多地也有煙火秀，民眾可就近欣賞。

4日的梅西煙火秀及表演，將從晚8時到10時在NBC直播。煙火秀開始前，像是「5 Seconds of Summer」、「Brett Eldredge」、「Carly Pearce」、「Pitbull with Filmore」等藝人，都將登台一展歌喉和舞姿。煙火秀之後表演，則包括即興嘻哈喜劇音樂團體「Freestyle Love Supreme」，百老匯音樂劇「紅磨坊」的演員也會登台表演。煙火秀的主持人是節目「今天」(Today)的主持人Craig Melvin和Dylan Dreyer。

紐約國慶日梅西煙花秀。(本報資料照片)
紐約國慶日梅西煙花秀。(本報資料照片)

除了東河的梅西煙火秀，紐約多地煙火秀訊息摘介如下：

紐約市康尼島，康尼島海灘和棧道，4日晚9時30分；史泰登島Empire Outlets Waterfront，4日晚9時30分；紐約州揚克斯市(Yonkers)Yonkers Historic Pier，4日晚7時；New Rochelle，從火島公園或哈德遜公園觀看 ，4日晚9時。

長島納蘇郡瓊斯海灘(Jones Beach)瓊斯海灘(Jones Beach)，4日晚9時30分；East Hills ，Great Lawn，2日(周六)晚9時；Glen Cove，Glen Cove Yacht Club，4日傍晚；Haverstraw，Bowline Park ，2日傍晚；Cornwall，Ring's Pond，4日晚9時30分。

梅西 紐約市 康尼島

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