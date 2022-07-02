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國慶紐約安保升級 加強巡邏並嚴打酒駕、擾民派對

記者張晨／紐約報導
市警國慶長周末重拳嚴打，非法煙花、擾民派對及酒駕均在列。(記者張晨／攝影)
市警國慶長周末重拳嚴打，非法煙花、擾民派對及酒駕均在列。(記者張晨／攝影)

本周末迎來國慶日長周末及4日(周一)的梅西國慶煙火秀，市警高層1日召開安保記者會，在持續的槍枝暴力影響下，大型活動安保也將升級；不但會在重點區加強巡邏和採用金屬探測器，也會嚴打非法煙花燃放、擾民派對以及酒後駕駛等。

影音來源：記者張晨

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，目前沒有可信的威脅，但由於槍枝暴力案件依舊不斷發生，從本周末起，街道、地鐵、政府樓以及海灘均會看到警員巡邏的身影。

市警反恐處(Counterterrorism Bureau)指揮官馬泰索(Martine Materasso)表示，4日的煙火秀現場，警員將在附近進行隨機安全檢查，包括機器掃描及手持掃描儀，觀景區內不得攜帶大背包、草坪椅、草坪毯、大型製冷機、大包袋，雨傘以及酒精飲料，所有違禁品一經發現都將扣押。

她指出，所有觀看點附近都將部署上千名制服或便衣警員，配合100多輛攔截車、沙車以及重型武器小組、防爆小組、巡邏警犬，緊急響應指揮官，屋頂偵查哨所等，反恐處還將持續監測未經授權的無人機使用情況，另外也會部署爆炸物檢測K9警犬、輻射探測器。

市警總警司(Chief of Department)科里(Kenneth Corey)表示，除大型活動的安保外，非法煙花運輸及燃放，後院、街道上通宵擾民的燒烤派對，以及酒後駕駛等也會成為此次的執法重點；擾民案件警員會先以「警告」開始，若置之不理將實施逮捕，市警高速公路巡邏隊(NYPD Highway Patrol)也會在路上設立檢查點進行隨機酒駕盤查，提醒人們切莫大意。

市警總局呼籲民眾，若看到形跡可疑的人或物，立即聯繫最近的執勤警員、撥打911報警，或致電反恐專線(888)NYC-SAFE(692-7233)。

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