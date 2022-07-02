海軍陸戰隊退役 新科華警劉艾瑞克盼服務華社

劉艾瑞克(中)在母親伍靜雲(右)和外婆的見證下，戴上警徽入職。(記者張晨／攝影)

在市警1日的畢業典禮中，劉艾瑞克(Eric Liu，本無中文名)作為當日24支畢業連隊的連隊警佐(Company sergeant)，名字位列首位；曾在海軍陸戰隊(United States Marine Corps)服役的他，在母親和外婆的見證下戴上警徽入職，他表示，在執法機關供職是他一直以來的規畫，畢業後將前往曼哈頓 下城一、五、七分局進行六個月的集訓，希望利用雙語優勢服務華社。

劉艾瑞克表示，自己在布碌崙(布魯克林)日落公園出生長大，12歲時一家人搬到了皇后區，兒時最好的玩伴都居住在曼哈頓華埠 ，所以對三大區的華社都非常熟悉。

「我一直有從軍的夢想，想著要離開熟悉的地方磨練一番。」劉艾瑞克說，他在大學畢業後加入了海軍陸戰隊，退役後回到紐約攻讀了會計專業。

本想找到一份穩定的辦公室工作，但近年來的社會問題讓劉艾瑞克意識到他應該做些什麼，於是他放棄了會計師職位填報了市警考試；「我心裡知道在執法機關供職是我的使命所在，比我在辦公室吹冷氣更讓我有成就感。」

聽慣了為幫助他人而做警察 ，「我只為了我自己心裡最真實的想法」，他說，自己在警校時能做上連隊警佐也是因為「年紀最大」，並沒有什麼突出表現，「做到最好的自己已經非常不容易了。」

母親伍靜雲表示，兒子從小就以軍人、警察為榜樣，而如今他這兩個職業都做到了，為他驕傲；「擔心是有的，但只要他想，我就支持。」

畢業後劉艾瑞克將會前往下城一分局、華埠五分局以及下東城七分局轄區進行六個月的集訓，結束後才會正式分配分局，他表示，希望利用雙語優勢更好的服務華社。