紐約市警再添500新血 4人來自中國

561名新血中，非美國出生的警員有154位、75名亞裔、四名來自中國。(記者張晨／攝影)

紐約市 警1日在曼哈頓中城麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden)舉行畢業典禮，隊伍再添500新血，其中四人來自中國；市長亞當斯 (Eric Adams)表示，多元化是紐約市保持強大的祕密武器，人人都能在和平年代做一名警察 ，但在司法系統具有爭議的當下他們依然選擇從警，令人佩服，「這是最壞的時代，也是最好的時代，我們會見證更多英雄的誕生。」

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亞當斯在致詞前起身，沈默穿過舞台，再回到話筒前；他說，「38年前我也是這樣，走過舞台，舉手宣示，擁抱家人，正式成為市警的一員。22年的服務讓我明白了作為一名執法者的責任，更是現在促使我站在這裡的底氣。」

警員們互相擁抱慶祝畢業。(記者張晨／攝影)

紐約市近年來面臨市警退休、離職潮，抱怨低薪資、被輕視；加之司法系統的漏洞，「嫌犯釋放比警員下班更早」，使得參加市警考試人數銳減。

亞當斯表示，和平年代人人享有公務員的福利，每個人都可以輕易開口說「我勝任了這份工作」，但如今只有真正有使命感、不畏艱辛的人才能站在這裡；「這是最壞的時代，也是最好的時代，我們會見證更多英雄的誕生。」

市警畢業典禮曼哈頓中城禮成。(記者張晨／攝影)

據了解，1日畢業的561名新警員，429名男警、132名女警，其中非美國出生的警員有154位、75名亞裔，其中還有四名來自中國。

對於這些警員，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)說，「你們會經歷艱難的日子、心碎的夜晚、突如其來的變故，甚至失去自己的戰友。」她說，「但你們依舊選擇和我站在這裡，和你們身後的家人站在這裡。這也讓我們的生命變得更有意義。」

警員們舉手宣誓入職。(記者張晨／攝影)

畢業典禮後就是國慶日長周末，紐約市將為迎來造訪人潮及煙火秀做安保準備，西維爾表示，新警員們會立刻投入工作，為即將到來的大型節日做準備。