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「和平之夢」畫展 為烏克蘭聲援吶喊

記者胡聲橋╱紐約報導
鄭連傑(右二)、榮偉(左三)、丹科(左二)和畫展其他主要籌辦者合影。(記者胡聲橋╱攝影)
鄭連傑(右二)、榮偉(左三)、丹科(左二)和畫展其他主要籌辦者合影。(記者胡聲橋╱攝影)

來自八個國家的14名藝術家日前在布碌崙(布魯克林)的綠門畫廊(Green Door Gallery)聯合舉辦題為「和平之夢：為烏克蘭而藝術」的畫展，用手中的畫筆和雕刀為烏克蘭聲援吶喊，也祈禱和平早日降臨。華裔畫家鄭連傑和蒼鑫的作品也在此次展出。

策展人丹科介紹畫作。(記者胡聲橋/攝影)
策展人丹科介紹畫作。(記者胡聲橋/攝影)

俄羅斯2月底入侵烏克蘭。眼看成千上萬烏克蘭平民慘遭殺戮，數百萬烏克蘭百姓流離失所。華裔藝術家鄭連傑義憤填膺，很快畫出「和平之夢」。他舉著畫作，脖子套著鎖鍊，頭罩紅布，和幾名烏克蘭藝術家於時報廣場示威，抗議俄羅斯暴行。鄭連傑說，「我們需要成倍的勇氣，以文學、藝術、音樂慰藉深情，彌合創傷。」

鄭連傑表演行為藝術。(記者胡聲橋╱攝影)
鄭連傑表演行為藝術。(記者胡聲橋╱攝影)

畫展6月30日開幕，烏克蘭策展人丹科(Alex Demko)帶來的是五幅逃難到烏克蘭西部的母親懷抱新生嬰兒，以及將臨產孕婦的照片。丹科說，他的家鄉在烏克蘭西部，離波蘭邊境只有60哩。戰爭爆發後，烏克蘭人逃難到西部，其中有許多孕婦。他詢問了大約100名新媽媽和孕婦，只有十人同意照相，最後覺得滿意的只有五張照片，其中一張孩子剛出生一天。看到新生兒就看到生命的頑強，看到新媽媽就看到對和平的渴望。

策展人榮偉(左一)介紹畫作。(記者胡聲橋/攝影)
策展人榮偉(左一)介紹畫作。(記者胡聲橋/攝影)
鄭連傑站在新作「美國華人的旗幟」前。(記者胡聲橋╱攝影)
鄭連傑站在新作「美國華人的旗幟」前。(記者胡聲橋╱攝影)

戰爭爆發後，丹科一直想辦一個多國畫家的聯展，用藝術感召愛好和平的人們，為烏克蘭加油打氣。他詢問中國策展人榮偉，榮偉想到畫家朋友，也是策展人的鄭連傑，三人一拍即合，又各自邀請藝術家參展。丹科非常感謝，沒想到美國華人藝術家如此支持烏克蘭。

鄭連傑新作「美國華人的旗幟」。(記者胡聲橋╱攝影)
鄭連傑新作「美國華人的旗幟」。(記者胡聲橋╱攝影)
參展藝術家合影。(記者胡聲橋╱攝影)
參展藝術家合影。(記者胡聲橋╱攝影)

鄭連傑為這次畫展還帶來新作「美國華人的旗幟」，一幅經過「改造」的美國國旗。鄭連傑說，經過那麼多代的努力，華裔已經是美國社會不容忽視的力量。這次畫展的一個主題是和平，另一個是團結。他想表現的是華裔的團結和力量。

羅馬尼亞藝術家布迪的作品是一尊名為「戰爭陰影」的頭像。(記者胡聲橋╱攝影)
羅馬尼亞藝術家布迪的作品是一尊名為「戰爭陰影」的頭像。(記者胡聲橋╱攝影)
烏克蘭藝術家的攝影作品「從戰火到生命」。(記者胡聲橋╱攝影)
烏克蘭藝術家的攝影作品「從戰火到生命」。(記者胡聲橋╱攝影)

因為疫情，中國畫家蒼鑫無法親自到紐約，但寄來一幅名為「屍骨戰鬥機」的作品。黑漆漆的天空，一架金色戰鬥機悄無聲息地飛行。細看，戰鬥機由無數屍骨組成，令人不寒而慄，對戰爭殘酷的刻畫不言而喻。

波蘭裔美國畫家Alfonse Borysewicz的作品「聖子降臨」。(記者胡聲...
波蘭裔美國畫家Alfonse Borysewicz的作品「聖子降臨」。(記者胡聲橋/攝影)

羅馬尼亞藝術家布迪(Iulian Budea)參展的作品是一尊頭像，名為戰爭的陰影(Shadow of War)。一名目光銳利，面部瘦削的男子被面巾遮住半張臉，頭戴一頂桂冠，桂冠是一個頭頂羅馬士兵頭盔的骷髏。頭像的底部寫著一行拉丁文：「如果想要和平，就要準備戰爭」。布迪說，這是一位羅馬皇帝的名言，這個頭像就是那位羅馬皇帝。

波蘭裔美國畫家Alfonse Borysewicz的作品「復活中的拉撒路」。(記...
波蘭裔美國畫家Alfonse Borysewicz的作品「復活中的拉撒路」。(記者胡聲橋╱攝影)

參加這次畫展的還包括韓國畫家Seung Lee、加拿大畫家Jason Yung、波蘭籍美國畫家Alfonse Borysewicz、美國畫家Morgan O'Hara，以及已故烏克蘭畫家Anton Kandinsky的作品。

旅美畫家鄭連傑新作「和平之夢」。(記者胡聲橋╱攝影)
旅美畫家鄭連傑新作「和平之夢」。(記者胡聲橋╱攝影)

丹科介紹，下一個目標是在首都華府烏克蘭大使館旁的「烏克蘭之家」(Ukraine House)舉辦此藝術展。

展出地點：Green Door Gallery，地址：206 Skillman Ave. Brooklyn, NY 11211。展出至7月15日，時間為2、3、9、10日下午2至5時，其他時間可預約參觀。聯絡電話：David Rong，(646)595-5888。

中國畫家蒼鑫的作品「屍骨戰鬥機」。(記者胡聲橋╱攝影)
中國畫家蒼鑫的作品「屍骨戰鬥機」。(記者胡聲橋╱攝影)
鄭連傑表演行為藝術。(記者胡聲橋╱攝影)
鄭連傑表演行為藝術。(記者胡聲橋╱攝影)

烏克蘭 畫展 華裔

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