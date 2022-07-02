社區組織送免費蔬果 百人烈日下排隊

義工者們將食物平分到紙袋中以便發放。(記者張晨╱攝影)

「聯合亞美聯盟」(UA3)與「獻愛華埠 」(Send Chinatown Love)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)等社區組織，日前在曼哈頓下東城政府樓群操場，為民眾派發免費食物，百餘人頂著烈日排隊；活動旨在呼籲民選官員意識到社區中食品來源的不穩定，加上通貨膨脹，給少數族裔及低收入 群體帶來比疫情 期間更艱難的處境。

影音來源：記者張晨

6月30日的食物派發活動，在下東城多座政府樓群中央的小花遊樂場(Little Flower Playground)外，中午酷熱時分，近百人舉傘、推車排起長隊；操場中瓜果食物的紙箱堆疊，義工們將它們平分到紙袋後發放。 操場中瓜果食物的紙箱堆疊，義工者們將它們平分到紙袋中以便發放。(記者張晨╱攝影)

UA3執行總監樂啟光說，「通貨膨脹導致食物價格上漲，政府的規定又導致許多移民無法獲得如糧食券或其他支持與服務；此外，許多地方的食品分發站也在陸續關閉。」

隨著疫情得到控制，人們似乎漸漸淡忘了食物不穩定的現實，樂啟光表示，不僅在華埠，哈林區、布碌崙(布魯克林)日落公園、東紐約(East New York)等社區也有同樣的問題，人們對食物的需求比疫情時更大。 國慶日將近，孔振成(左一)還為民眾提供了免費的燒烤午餐。(記者張晨╱攝影)

UA3主席孔振成(Donald Hong)表示，2020年3月疫情剛爆發時便開始組織食物發放，剛開始送餐給第一線工作人員，之後意識到亞裔社區有需求，尤其是亞裔耆老；華埠格蘭街(Grand St.)食物發放每周兩次，每星期為2000個家庭提供食物，總是大排長龍。

「需求在過去幾個月增加了約15%。」他說，所有物資及捐贈均來自私企，UA3在沒有緊急糧食援助計畫經費支持的情況下持續運營，而資金幾乎全部來自於聯合愛迪生電力公司(Con Edison)、國家電網(National Grid)以及大通銀行等企業的支持。

孔振成表示，現在不能僅著眼於華人社區，而是全市的所有低收入及有色人種社區，「收入跟不上飛漲的物價，這之中存在的差距必定使生活成本大大增加，在人們尚未意識到之前，溫飽問題就已經到來。」