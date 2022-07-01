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無論身分 移民家暴及性侵受害者可獲法律援助、心理諮詢

記者鄭怡嫣／紐約報導
市長移民事務辦公室，聯合市長反家暴和性別暴力行為辦公室，舉辦有關移民家暴受害者的圓桌會。(記者鄭怡嫣/攝影)
市長移民事務辦公室，聯合市長反家暴和性別暴力行為辦公室，舉辦有關移民家暴受害者的圓桌會。(記者鄭怡嫣/攝影)

許多移民因擔心身分問題或受到原生文化影響，在遭遇家暴性侵時不敢向外界求助，為進一步向亞裔及其他少數族裔社區推廣為家暴與性侵受害者提供的可用資源，市長移民事務辦公室(MOIA)聯合市長反家暴和性別暴力行為辦公室(ENDGBV)日前在皇后區家庭司法中心(Queens Family Justice Center)舉辦記者會，表示無論受害者的移民身分，都可以利用市府與數百家機構合作的免費服務，包括法律援助、心理諮詢、協助申請公共福利及針對受害人的特殊簽證等。

在市長移民事務辦公室等的引領下，本報記者日前走訪了位於皇后區秋園(Kew Gardens)的家庭司法中心，工作人員介紹，家庭司法中心在全市五大區各設一處，為家暴、性侵及性別暴力受害者提供心理諮詢、法律援助、協助申請緊急庇護所、公共福利、保護令等，並幫助受害者與執法人員聯絡，它的特色之一是在中心內，也有許多與市府合作的非牟利與社區機構入駐，例如皇后區法律服務(Queens Legal Services)、亞裔婦女中心(Womankind)等，可提供一站式的心理輔導、諮詢，並提供中文翻譯。

市長反家暴和性別暴力行為辦公室主任諾爾(Cecile Noel)表示，去年家庭司法中心接待的受害者中，48%在國外出生，他們來自113個國家，說65種語言，在皇后區，來自中國的受害者諮詢人數居前十，許多受害者礙於身分問題不敢求助，但中心並不會過問受害人的身分，也鼓勵他們作出自己認為正確的選擇，並且，受到暴力傷害的受害者還可能獲得U或T的特殊簽證，接受公共福利並保障身分與人身安全。

家暴、性侵及性別暴力受害者，可撥打紐約市家庭暴力熱線1(800)621-4673進行緊急安全計畫，也可至五區的家庭司法中心免費獲取保密幫助，可訪問nyc.gov/NYCHOPE查找附近的家庭司法中心及其他的社區資源；了解是否有獲取U或T簽證或其他移民福利的資格，可撥打311並說出「ActionNYC」，預約相關服務。

皇后區司法中心內設有多個社區及非營利機構辦事處，為來訪者提供一站式服務。(記者鄭...
皇后區司法中心內設有多個社區及非營利機構辦事處，為來訪者提供一站式服務。(記者鄭怡嫣/攝影)

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