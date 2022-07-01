家暴受害女推嬰兒上街遭槍殺 「前男友」列直接嫌疑人

市長亞當斯(Eric Adams)在案發後的記者會上說，「我們剛剛在討論幽靈槍的問題，此案印證槍枝問題無處不在。」(市警提供)

一名20歲的女子29日晚推著年僅三個月的女兒上街時，在曼哈頓上東城遭人爆頭槍殺，她生前曾為家庭暴力受害者，警方稱「是目標明確的近距離射殺」；警方6月30日也將案件立為謀殺調查，且正在尋找孩子的父親。

警方表示，遭槍殺的女子名為強生(Azsia Johnson)，報住史泰登島，事發前曾給親戚們發短信說，計畫在29日晚上見孩子的爸爸；「這是一次目標明確的射殺，且距離很近，因為傷口邊緣有火藥灼傷。」

強生的母親德索爾(Lisa Desort)表示，六個月前，已懷孕的強生在皇后區遭前男友毆打，在兩人發生爭執之後，該男子繼續「跟蹤和騷擾」她的女兒，一家人曾報警尋求幫助，但沒有人被捕。

「我們給轄區分局打了無數次電話，告訴(家暴)部門，有人在跟蹤她。警察 知道他住在哪，但什麼也沒做。」德索爾說，「是政府造成我女兒的死。」

警方表示，正在尋找這名「前男友」，現被列為是直接嫌疑人。

案發當晚8時25分左右，強生推著嬰兒車中的女兒，在勒辛頓大道(Lexington Ave.)交東95街的拐角處散步，一名身穿黑衣和運動褲的男子朝她的頭部開了一槍，然後逃離了現場。

她被緊急送往大都會醫學 中心(Metropolitan Hospital Center)後被宣告死亡，警方表示，嬰兒沒有受傷。