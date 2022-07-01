華男與妻吵架出走失蹤1周 妻淚喚回家

警方呼籲民眾協尋42歲華男盧潤傑。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一名華裔 男子日前與妻子爭吵，離家出走，已失蹤超過一周；妻子6月30日接受訪問，坦言夫妻之間長期有爭執，很抱歉給丈夫造成傷害，「我和孩子都很愛很愛他，需要他回來」，再給家庭一次機會。

42歲的盧潤傑是福州長樂人，兩人結婚八年，育有一個七歲兒子，最後一次見面是6月24日在家中，之後再也聯絡不上他；妻子表示，當時他們又發生了爭吵，這次丈夫離開時她也賭氣不挽留，但他連手機 和錢包都沒帶就出門。

原以為不久後就會返家，但數日過後仍沒有消息，她心急如焚，丈夫的親人朋友都不知他的下落；他還辭了餐館廚師的工作，兩周前也囑咐妹妹要照顧好母親。這番話令她感到非常不安，擔心丈夫會做出傻事。

盧太太說，丈夫原生家庭支離破碎，加上來美許久都沒有合法身分，承受各種壓力；他平時心事除妻子外也不會與人分享，情緒總是很壓抑。

「我曾答應不會讓我們的家庭變成他的原生家庭，答應會給他一個溫馨的家」，妻子流淚喊話，很抱歉還是傷害了他，這麼多年來應更體恤他的付出；「我和孩子都很愛很愛他，需要他回來」，這幾天她也回憶過去生活的點點滴滴，希望丈夫回家，「一家人能夠釋懷、不糾結過往，好好生活」。

盧潤傑最後一次被看見時身穿白色上衣、藍色短褲，身高5呎8吋、中等身材。民眾若看到和圖中體貌特徵相似者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密，或撥電給妻子(646) 301-7630。