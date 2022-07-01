打擊暴力 槍案DNA檢測加速 將縮短為30天

亞當斯宣布，將在市法醫辦公室下屬成立全美首個槍枝暴力犯罪DNA鑑定工作組。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)與市首席法醫格拉漢姆(Jason Graham)6月30日宣布，將在市法醫辦公室之下成立全美首個槍枝暴力犯罪DNA 鑑定工作組，專門負責檢測 和分析槍枝暴力的犯罪證據，並將檢測時間從60天縮短到30天以內，希望加速槍枝暴力犯罪案件的司法進程，改善公共安全。

亞當斯表示，市法醫辦公室是紐約市打擊槍枝暴力的核心力量，「我們必須運用所有方法來解決槍枝暴力危機，包括及時而準確的槍案DNA檢測；紐約市槍案檢測的處理時間，已經高於全國90%的地區，DNA鑑定工作組將運用科學手段，繼續加快檢測速度，從而讓司法程序走得更快，讓紐約市繼續在終結槍枝暴力、維護社區安全上引領全國。」

該項目耗資250萬元，將招聘和培訓24名法醫學者，專門負責全市五區槍擊案犯罪證據的檢測和分析；目前，市法醫辦公室已經是全美最大的犯罪DNA鑑定實驗室，每年鑑定的證據超過5萬份，平均檢測時間大約在60天之內；亞當斯說，槍枝暴力犯罪DNA鑑定工作組在明年內將讓檢測分析時間縮短至30天以內，實驗室設備也將升級換代。

市警總局本周公布的數據顯示，全市主要幾個犯罪類別今年以來案發的數量比去年同期猛增40%，但謀殺案和槍擊案的數量有小幅下降；去年同期共發生226起謀殺案，今年降至197起，槍擊案的數量從去年同期的817起降至今年的747起。