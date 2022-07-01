我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

打擊暴力 槍案DNA檢測加速 將縮短為30天

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯宣布，將在市法醫辦公室下屬成立全美首個槍枝暴力犯罪DNA鑑定工作組。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布，將在市法醫辦公室下屬成立全美首個槍枝暴力犯罪DNA鑑定工作組。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)與市首席法醫格拉漢姆(Jason Graham)6月30日宣布，將在市法醫辦公室之下成立全美首個槍枝暴力犯罪DNA鑑定工作組，專門負責檢測和分析槍枝暴力的犯罪證據，並將檢測時間從60天縮短到30天以內，希望加速槍枝暴力犯罪案件的司法進程，改善公共安全。

亞當斯表示，市法醫辦公室是紐約市打擊槍枝暴力的核心力量，「我們必須運用所有方法來解決槍枝暴力危機，包括及時而準確的槍案DNA檢測；紐約市槍案檢測的處理時間，已經高於全國90%的地區，DNA鑑定工作組將運用科學手段，繼續加快檢測速度，從而讓司法程序走得更快，讓紐約市繼續在終結槍枝暴力、維護社區安全上引領全國。」

該項目耗資250萬元，將招聘和培訓24名法醫學者，專門負責全市五區槍擊案犯罪證據的檢測和分析；目前，市法醫辦公室已經是全美最大的犯罪DNA鑑定實驗室，每年鑑定的證據超過5萬份，平均檢測時間大約在60天之內；亞當斯說，槍枝暴力犯罪DNA鑑定工作組在明年內將讓檢測分析時間縮短至30天以內，實驗室設備也將升級換代。

市警總局本周公布的數據顯示，全市主要幾個犯罪類別今年以來案發的數量比去年同期猛增40%，但謀殺案和槍擊案的數量有小幅下降；去年同期共發生226起謀殺案，今年降至197起，槍擊案的數量從去年同期的817起降至今年的747起。

槍枝暴力犯罪DNA鑒定工作組專門負責檢測和分析槍枝暴力的犯罪證據，計畫將檢測時間...
槍枝暴力犯罪DNA鑒定工作組專門負責檢測和分析槍枝暴力的犯罪證據，計畫將檢測時間從60天縮短到30天以內。(市長辦公室提供)

檢測 DNA 暴力犯罪

上一則

佛朗明哥即將開班名額有限 先到先得

下一則

紐約客談／只有少數人投票 如何改變現狀

延伸閱讀

紐約市設槍枝暴力犯罪DNA鑒定工作組 加速槍案證據鑒定

紐約市設槍枝暴力犯罪DNA鑒定工作組 加速槍案證據鑒定
霍楚未簽市長公校控制權延長法 紐約明或恢復學區自治

霍楚未簽市長公校控制權延長法 紐約明或恢復學區自治
亞當斯、詹樂霞控槍商蓄意銷售…市警繳獲幽靈槍 暴增351%

亞當斯、詹樂霞控槍商蓄意銷售…市警繳獲幽靈槍 暴增351%
紐約市長公校控制權今到期 霍楚遲未簽縮班法案

紐約市長公校控制權今到期 霍楚遲未簽縮班法案
陸天娜提販運槍枝定聯邦罪 參院過關

陸天娜提販運槍枝定聯邦罪 參院過關

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

2022-06-28 09:35

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
李寶霖車輛遭嚴重撞擊。(律師提供)

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

2022-06-29 07:45
案件發生後社區及學校紛紛舉行了悼念默哀活動。(取自戴維斯臉書)

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

2022-06-25 02:30
一名華裔男子在小頸灣單車道騎行摔倒後，因頭部受傷，傷重不治；圖為小頸灣。(本報檔案照)

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

2022-06-25 17:45

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出