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社區：投票率低難展現真民意

記者牟蘭／紐約報導
圖為金兌錫選前造勢，獲華埠市議員馬泰以及百餘家政護理員與本地居民支持。(本報檔案照)
圖為金兌錫選前造勢，獲華埠市議員馬泰以及百餘家政護理員與本地居民支持。(本報檔案照)

對於州眾議員第40選區開票結果，社區人士認為，此次選票太少，無法真正代表社區，否認華人只投華人，強調現任州眾議員的激進主張與華裔背道相馳，也提醒參選人應專注政綱，別抹黑對手。

法拉盛州眾議員第40選區民主黨初選此次選情膠著；法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，雖然趙靖桉目前落後金兌錫，但肯定前者的成績，指他「雖敗猶榮」；他說，金兌錫近年的激進政策未受到華人社區的肯定，但他服務社區十年，期間多次為華裔發聲，不能全部抹去他的貢獻。

杜彼得說，金兌錫此次初選「輕敵」，挑戰者趙靖桉投入更多人力與心力準備選舉；但他也指，相較於金兌錫，趙靖桉在法拉盛的「根基不深」，無法像去年第20選區市議員初選中，號召更多華裔選民積極投票。

對於選舉，杜彼得呼籲，參選人應著重為選民服務，切忌在選舉中抹黑對手，民眾已疲於應對醜聞，鼓勵更多華人參政、議政，服務社區，擴大華裔的影響力。

皇后區亞裔民主黨協會創會會長陳道英表示，因受疫情與治安的影響，且華人本身積極性低，不敢出門投票，造成此次選票遠低於其他選區，無法代表社區的聲音，「多一張票，都有可能改變結果」。

對於金兌錫指控房地產商的經費影響選舉，陳道英表示，多數支持趙靖桉的選民都是小商家，他們因曾受到政府的不公對待，希望能選出代表社區聲音的民代；她否認因他是華人而支持趙靖桉，強調認同他的政見，指金兌錫近年來對於保釋金改革法案與遊民所等左派激進主張，與華人背道相馳。

社區人士認為，此次選票太少，無法真正代表社區。(許振輝╱攝影)
社區人士認為，此次選票太少，無法真正代表社區。(許振輝╱攝影)

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