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趙靖桉：數百張不在籍投票尚未計入 勝負仍未定

記者鄭怡嫣／紐約報導
趙靖桉表示，計票尚未結束，勝負不能現在下定論。(記者鄭怡嫣╱攝影)
趙靖桉表示，計票尚未結束，勝負不能現在下定論。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約州初選結束，代表法拉盛等地的州眾議員第40選區華裔參選人趙靖桉，以7%、221票的差距落後韓裔對手金兌錫，儘管金兌錫已宣布勝選，趙靖桉29日表示，計票尚未結束，勝負還不能下定論。

根據市選舉局，92.86%的開票中，金兌錫獲1825票，趙靖桉獲1604票。此外，包含該選區，全市的投票率普遍偏低，加上未算的不在籍投票，今年，共有3692人在此選區的初選投票，而2020年初選，有5902人，其中3660人投給金兌錫，1534人投給當時對手李治德(Steven Lee)，有五人同時角逐這一席位的2012年民主黨初選，投票人數也有4613，得票排次位的周燕霞，以1022票落敗金兌錫的1206票。

對於金兌錫宣布勝選，趙靖桉表示，金兌錫可以自說自話，但還有數百張不在籍投票未出結果，不會現在就分勝負。

他也對如此低的投票數深感「困惑」，指其團隊曾分析，在該選區應有超過1萬的華人註冊選民，參選時團隊也依數據預測將有數千名他的支持者會出來投票，然而全市與第40選區的票數卻低於往年、也低於前兩年的初選，也有選區內住在東北部的選民向他抱怨，投票站並未設在第40選區之內，而是好幾個街區外，進一步壓制了選票，總票數讓他感到「很傷心」，也很失望。

他說，不管結果如何，還是要繼續奮鬥，華裔在此200多年，不可被視作「永遠的外國人」。

談到競選策略，他表示，參選意在凸顯保衛社區安全的重要性，這也是政府的基本職責，如若安全都不能保證，更無從解決諸如小商家發展的其他議題；至於在法拉盛社區巡迴、抨擊金兌錫的爭議性廣告看板卡車，他說這非出自其團隊，不可能變相幫對手增加曝光，而由於選舉法規定競選期間打廣告的利益集團不得與參選人聯絡，他對背後的「推手」亦不知情。

長期支持趙靖桉、在法拉盛生活了20年的社區人士羅維宗表示，時局未定，趙還「有機會翻盤」，此次投票率太低，甚至低於十年前，包括他父母在內的不少老人家，即使申請不在籍投票，卻迄今未收到郵寄的選票，而受到選區重畫影響，也有民眾誤以為州眾議員的選舉，與國會及州參議員的初選一樣被推遲至8月。

被問及若趙落敗，是否會轉投共和黨籍的華裔候選人廖安怡，羅維宗表示，金兌錫與社區利益背道而馳，「善變而無原則」，絕不會投他的票，但廖之前與社區鮮少往來，需要花一段時間考量她的理念與行動，難保整個社區在趙落敗後均願意幫助廖安怡，「普選時，不是看社區對廖有多少支持，而是看對金有多恨」。

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