初選膠著 州眾議員金兌錫宣布勝出

金兌錫(前排左四)29日凌晨宣布在民主黨黨內初選中勝出。(金兌錫提供)

根據市選舉局公布逾92%的票數,法拉盛的州眾議員 第40選區金兌錫競選以約6.43%、221票的優勢領先對手趙靖桉,金兌錫29日凌晨宣布勝選,感謝義工與選民的支持,抨擊房地產 商的資金湧入此次競選,讓他受到大量負評,承諾繼續為長者與移民 等弱勢群體發聲,服務社區。

金兌錫28日晚在妻子譚夕婁以及支持者的陪同下舉辦慶功宴,感謝家人與選民的支持,「我感謝我的選區、我的家人,我很感恩能繼續為社區的弱勢群體發聲」。

對於此次選舉,金兌錫29日表示,雖然目前票數相近,但他對勝選極有信心;他指,他參與政治事務22年,從未看到房地產商的資金大量湧入選舉,罔顧他對長者與移民工人的付出,讓他遭受大量負面攻擊;他指,正因這些,才堅定他的信念,繼續堅持參選。

金兌錫說,他會繼續支持建造更多平價屋,並爭取相關預算,為小商家帶來更多資源,振興選區經濟;也會繼續為家庭護理員發聲,幫助她們獲得公平的薪酬;他感謝百餘名的護理員、高級顧問楊愛倫以及妻子與三個女兒等,在選舉期間不懈地支持。

金兌錫29日在推特上指「那些遠離我選舉的(民代),出於恐懼,或因希望得到房地產商的支持」(While most stayed away from my race because they either feared or wanted some of that dark real estate),回應此次選舉未受到更多同儕力挺,並點出州眾議員牛毓琳、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)以及第26選區的市議員黃茱莉(Julie Won,音譯),感謝她們的支持。

根據市選舉局數據,第40選區共登記987張不在籍選票,目前收回523張選票,28日只統計部分收回選票,且當局只要在七天內收到郵戳為28日的選票,仍有效;至截稿前,還有15個投票站的選票因故障等原因,未完全結束統計,初選結果尚不確定。