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初選膠著 州眾議員金兌錫宣布勝出

記者牟蘭／紐約報導
金兌錫(前排左四)29日凌晨宣布在民主黨黨內初選中勝出。(金兌錫提供)
金兌錫(前排左四)29日凌晨宣布在民主黨黨內初選中勝出。(金兌錫提供)

根據市選舉局公布逾92%的票數，法拉盛的州眾議員第40選區金兌錫競選以約6.43%、221票的優勢領先對手趙靖桉，金兌錫29日凌晨宣布勝選，感謝義工與選民的支持，抨擊房地產商的資金湧入此次競選，讓他受到大量負評，承諾繼續為長者與移民等弱勢群體發聲，服務社區。

金兌錫28日晚在妻子譚夕婁以及支持者的陪同下舉辦慶功宴，感謝家人與選民的支持，「我感謝我的選區、我的家人，我很感恩能繼續為社區的弱勢群體發聲」。

對於此次選舉，金兌錫29日表示，雖然目前票數相近，但他對勝選極有信心；他指，他參與政治事務22年，從未看到房地產商的資金大量湧入選舉，罔顧他對長者與移民工人的付出，讓他遭受大量負面攻擊；他指，正因這些，才堅定他的信念，繼續堅持參選。

金兌錫說，他會繼續支持建造更多平價屋，並爭取相關預算，為小商家帶來更多資源，振興選區經濟；也會繼續為家庭護理員發聲，幫助她們獲得公平的薪酬；他感謝百餘名的護理員、高級顧問楊愛倫以及妻子與三個女兒等，在選舉期間不懈地支持。

金兌錫29日在推特上指「那些遠離我選舉的(民代)，出於恐懼，或因希望得到房地產商的支持」(While most stayed away from my race because they either feared or wanted some of that dark real estate)，回應此次選舉未受到更多同儕力挺，並點出州眾議員牛毓琳、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)以及第26選區的市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)，感謝她們的支持。

根據市選舉局數據，第40選區共登記987張不在籍選票，目前收回523張選票，28日只統計部分收回選票，且當局只要在七天內收到郵戳為28日的選票，仍有效；至截稿前，還有15個投票站的選票因故障等原因，未完全結束統計，初選結果尚不確定。

眾議員 房地產 移民

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