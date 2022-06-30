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紐約客談／州長初選 凸顯中間派實力 　

紐約客談

紐約州長、州眾議員初選塵埃落定，兩黨中民調領先的霍楚和李修頓均不出所料贏得初選，顯示出中間力量仍然強大；而建制派民主黨人也守住了州眾議會，未讓左派勢力繼續坐大。

霍楚的獲勝毫無意外，畢竟是現任州長，競選資金是對手蘇奧齊和威廉姆斯的數倍，在歷次民調中也大幅領先，初選夜僅開票10%就已確定獲勝；值得注意的是，一些華人團體力挺的民主黨中間偏右派的蘇奧齊在三人中得票率最低，顯示中間派選民仍信任霍楚。

李修頓則可說有驚無險，開票伊始前紐約市長朱利安尼之子小朱利安尼得票率一度領先，主因紐約市的選票率先開出，而小朱利安尼憑藉其父在紐約市積累的影響，在紐約市的得票率比李修頓高出10%；但隨著長島和上州的選票相繼開出，李修頓後來居上，最終贏得初選。

霍楚與李修頓的對決，若按照常理，在民主黨大本營的紐約州，霍楚沒有不勝之理，共和黨已經長達20年未染指州長之位；然而，她距離板上釘釘的普選勝利還有段距離，畢竟這場毫無懸念的初選投票率不到15%，更多選民可能選擇等到普選再發聲；近年來民主黨左派逐漸喪失人心，若繼續被左派裹挾，不排除有更多選民改投共和黨。

但從州眾議員初選的情況看，民主黨建制派抵擋住了左派的進攻；左派指標人物歐凱秀和美國民主社會主義者紐約分會支持的參選人大多落選，而左翼的勞動家庭黨支持的11個參選人中，只有兩人獲勝；相比之下，中間派紐約市長亞當斯支持的參選人則大多獲勝。

紐約市 民主黨 霍楚

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