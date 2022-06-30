美東台灣人夏令會開幕 童振源出席

童振源應邀出席，表達政府對美東地區台灣鄉親的關心。(文教中心提供)

台美人的盛會「美東台灣人夏令會」，在睽違兩年的疫情 之後，6月28日至7月1日回歸，邁入第51屆。今年主題是「大國博弈，小國自立－後疫情時代台灣國際政經的瞬息萬變」，探討新冠疫情對全球供應鏈、地緣政治帶來的影響，及台灣如何應對這些挑戰。同時希望將台美人不同世代的經驗與力量連結起來，共同討論台美相關的社會、經濟、文化議題與台美關係，凝聚雙方力量，用行動幫助台灣。 蔡英文總統特別錄製影片為「美東台灣人夏令會」獻上祝福，並希望大家與台灣一起進步、一起打拼。(文教中心提供)

28日晚在紐約州 Poughkeepsie舉行開幕典禮，中華民國 僑務委員會委員長童振源應邀出席，代表政府感謝鄉親對台灣民主轉型與台美關係的長期貢獻，也介紹政府團隊近年的努力，讓台灣在國際上各項評比均名列前茅，希望這個好消息能讓海外的台灣鄉親「走路有風」！ 駐紐約經文處李光章大使錄製影片獻上關心，並向現場的前輩們問候。(文教中心提供)

總統蔡英文也特別錄製影片為夏令會獻上祝福，感謝現場心繫台灣的民主前輩，常年以來支持台灣，並在深化台美關係的貢獻；也勉勵年輕朋友傳承台美人第二代的認同，與台灣一起進步、打拼。駐紐約經文處處長李光章也錄製影片獻上關心。紐約州參議員劉醇逸以視訊方式與鄉親們線上會面，笑稱他從小每年都來參加夏令會，很多長輩都看著他長大。 王寶蓮女士「發掘Hudson Valley寶藏」專題，帶大家深入淺出認識哈德遜河谷的故事。(文教中心提供)

典禮尾聲，王寶蓮以「發掘Hudson Valley寶藏」為題，帶大家認識紐約的哈德遜河谷開墾史，以及迷人水岸村莊與繁華城市的魅力。