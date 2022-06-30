華裔消防員幼女罹罕病 無法站立

林遠文幼女Olivia日前被診斷罹患罕病「急性脫髓鞘性神經炎」。(林遠文提供)

華裔消防員、市消防局亞裔 鳳凰協會創會成員及前主席林遠文剛滿五歲的女兒，不久前被診斷罹患罕見疾病「急性脫髓鞘性神經炎」(Guillen Barre Syndrome)，由於神經系統受到破壞，導致肌肉 無力，無法自行行動，目前需置換血漿以及一系列療程；林遠文表示，該疾病沒有徵兆，出現突然且變化快速，希望透過分享故事，讓更多人了解該疾病。

與前妻共享扶養權的林遠文表示，4月他到前妻家接女兒Olivia，注意到她跌倒後哭鬧不止，原本還以為沒什麼事情，結果隔天帶Olivia到學校時，發現她的左手從中指到小指都無法動彈，在4月底進行一系列的身體檢查，確認罹患又稱「格林-巴利症候群」(Guillain-Barre syndrome)的急性脫髓鞘性神經炎。

該症候群是一種急性的周邊神經病變，可能侵犯身體的運動、感覺及自主神經系統；根據統計，該症候群在兒童的發生率，每10萬人中約有0.34至1.34例，男女比例約為1.5比1。

林遠文表示，女兒此前沒有患病徵兆，也沒有相關病史，在接受磁振造影檢查(MRI)兩次靜脈注射免疫球蛋白(Intravenous immunoglobulin，IVIG)後，於5月中出院，原本預約在7月26日做神經科檢查，但他發現Olivia的情況變糟，在6月中已無法自行站立，於本月20日開始進行血漿置換療程，並每隔一天進行一次，截至29日已進行五次。 由於病情，Olivia日前在醫院裡度過五歲生日。(林遠文提供)

林遠文說，過去兩個月間他為了女兒病情四處奔波，還得繼續上班，而Olivia在醫院裡度過五歲的生日；「現在對未來情形完全不可知，只希望女兒能快快好轉、盡快出院」；不過林遠文透露，即便出院後，女兒也至少還要進行至少一個月的復健。 林遠文幼女Olivia日前被診斷罹患罕病「急性脫髓鞘性神經炎」。(截自GoFundMe)

由於醫藥費用龐大，許多療程健保 公司沒有包括，近日林遠文在市消防局友人Danny Wong的協助下，在募款網站「GoFundMe」架設頁面，希望在社區的幫助下，籌得醫藥費，減輕負擔；根據網站，短短一天，就已經湧入170多人捐款，捐出近2萬元善款，超過目標籌款金額1萬5000元。

加入捐款的人中，有不少林遠文在市消防局的同事以及社區人士，表示過去林遠文為社區付出許多，無論誰需要他，總是第一個挺身而出，希望能幫助他們一家度過難關。

由於目前尚不知還有多少療程，林遠文也無法估算總需的醫藥費金額，他仍感謝社區願意相援，該頁面也會持續在網上接受捐款，做為女兒醫療費用；網址為https://reurl.cc/Kb1OOM。