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MTA法拉盛地鐵站樓梯更新開工 估明年10月完工

記者張晨／紐約報導
法拉盛緬街地鐵站八座樓梯更新開工，預計2023年10月完工。(MTA提供)
法拉盛緬街地鐵站八座樓梯更新開工，預計2023年10月完工。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)28日宣布，為改善皇后區法拉盛緬街車站的乘車環境，將於6月底開始，對該車站八座樓梯進行更新改造工程，緩解目前繁忙時段站台及樓梯擠迫之情形；新的樓梯將更好地容納緬街以西進出的旅客，同時改善乘客的體驗。

MTA表示，除了更新四座車站夾層至列車站台的樓梯外，還將另外安裝四座新的街道至夾層的樓梯，將位於緬街的北角和南角，以及位於緬街以西，沿著羅斯福大道(Roosevelt Ave)的南北兩側。

四座現有的街道樓梯將根據「美國殘疾人法案」(ADA)的規定進行修復，現有的站台樓梯將重新定位，站台夾層也將擴大，並安裝六個新驗票閘門。

現有的站內監控系統也將會升級，車站內的標誌也會改善，MTA表示，預計完成改造項目的總額將達6100萬。

對於民眾擔心的施工問題，MTA表示，只會在非高峰時間進行，不影響乘客正常乘車，至少有四處街道樓梯可通往夾層區域。從夾層區域通往北向和南向站台的四座樓梯也會保持暢通。

MTA將與市府和社區合作，以減輕對當地社區的影響，在不同施工時段也會張貼告示，提醒人們商場照常營業。

民眾如對工程項目有任何疑問，可致電24小時熱線(844)508-2636，預計項目將於2023年10月底基本完成。

即日起至2023年3月期間，緬街和羅斯福大道Q48和Q50沿線的巴士站將臨時改道，以避開施工區域，停靠車站已遷至緬街交39號大道的GNC前。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，法拉盛緬街是全市地鐵系統中最繁忙的十大車站之一，現在是升級其基礎設施的時刻了。

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