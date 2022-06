(主辦單位提供)

皇后區 第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)訂於29日(周三)晚6時舉辦大學點 (College Point)小企業圓桌論壇,討論商家關心的生意及商業問題。合辦單位包括A Better College Point Civic Association、College Point Board of Trade、College Point Civic and Taxpayers Association等居民及商會組織。

地點為Poppenhusen Institute,地址:14路114-04號。報名網址:shorturl.at/jqryD,聯絡電話(718)619-8611,電郵[email protected]。