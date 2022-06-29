童振源拜會紐約世報 介紹僑務科技化新動態

左起：童振源、張宗智、何振忠。(記者呂賢修╱攝影)

中華民國 僑務委員會委員長童振源造訪美國僑界，28日拜會紐約世界日報，向僑胞介紹僑務科技化最新動態，以及第二代僑胞卡計畫等訊息。

世報紐約社社長張宗智、總編輯何振忠，歡迎童振源及隨行的紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、駐紐約台北經濟文化辦事處僑務組主任黃儷萱等人。

童振源表示，僑委會成立90周年，今年除僑務委員會議，也計畫11月初在台北擴大舉辦晚會，廣邀僑界同慶。

任職邁入第三年，童振源指僑委會正積極走向數據化、網路化，並整合內部、跨部會及海內外民間資源，搭建服務、輔導、交流平台；也與衛福部合作，將網路看診服務擴及僑胞；又如採用AI人工智慧指導參加作文、演講比賽的僑校學生等，均有助克服新冠疫情障礙及時空限制；也結合台灣科技產業優勢，推出虛擬實境的「元宇宙」服務。

僑教方面，正擬定擴大培育與留用僑生計畫，與各地僑社組織合作招生，並提供工作機會，培養海內外業界所需人才。也持續與教育部 、外交部協力，在各國輔導廣設台灣華語文學習中心，提供當地18歲以上人士學習，並分享台灣自由民主經驗。申請者眾多，目前美國已有35所，加州 並有提供公務員的進階班。

他介紹預計9月推出的第二代僑胞卡「i僑卡」，屬虛擬卡、存放於手機。有別於目前僅購物折扣功能，未來將成為僑胞參加活動、申領補助可用證件，並有助建立僑胞數據庫，提供精準服務。基於世界及歐盟隱私規範，蒐集資料最小化，必填資訊僅洲國別、中英文姓名、性別、生日、是否具中華民國國籍。

他也推薦今年最新版僑胞服務手冊電子書，有僑胞重要權益相關資訊，健保、戶籍、年金等，網址：https://reurl.cc/55y2Dn。

童振源此行還將出席美東台灣人夏令營開幕式、紐約華埠僑宴，以及加州等地的僑界、商會年度活動。