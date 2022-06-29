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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

童振源訪紐約 會談台青商

記者鄭怡嫣／紐約報導
童振源(前排中)與紐約青商及台商舉辦座談，前排左三為蔡璧輝、左四為經文處副處長張俊裕。(經文處提供)
童振源(前排中)與紐約青商及台商舉辦座談，前排左三為蔡璧輝、左四為經文處副處長張俊裕。(經文處提供)

中華民國僑務委員會委員長童振源28日造訪皇后區法拉盛，並與當地的台商與青商會談，他表示希望能夠利用科技網路，促成全世界的青商更緊密地互動交流，互惠合作，同時也鼓勵新一代的青商也能將台灣的文化繼續在海外傳承與發揚。

28日在法拉盛紐約華僑文教服務中心，童振源與數十位台商與青商座談，介紹僑委會的創新服務，並為獲得本年度全球青商潛力之星的紐約地區得主、律師蔡璧輝頒獎；他表示，台灣的經濟成長前年3.36%，在發達國家及地區中排名第一，去年6.45%，今年預估4.42%，都在持續成長，希望能夠為海外僑胞提供更多台灣的資源，尤其是在協助年輕人創業與就業上，僑委會都希望能提供更多幫助。

他還說，將加速數位轉型，推進僑務朝智能化方向發展，例如透過數據分析僑胞們及台商們的真正需求，提供精準化的服務，利用科技網路，促成全世界僑台商團與青商的互動交流，「希望未來每個地方既有僑團，也有青商會」。

童振源頒獎蔡璧輝。(經文處提供)
童振源頒獎蔡璧輝。(經文處提供)

與會者分享在紐約的創業經歷，上周在紐約布碌崙(布魯克林)開了美國第一家柑仔店「雲海」的合夥人以及運營長林思妤表示，自己在法拉盛出生，台北長大，後又回到美國讀大學，身為華裔喜歡中華美食，但在紐約她卻發現，義大利橄欖油的品類繁多，價格在五元至上千元不等，而醬油、麻油等擁有千年歷史的中式食材卻僅有兩三種，例如由台灣黑豆作為原料、日曬三至六月的有機醬油，此處就遍尋不到，於是她便想透過來自台灣的選物進行文化的輸出與宣導，從而教導美國人更多台灣的文化。

童振源在法拉盛與青商及台商舉辦座談。(記者鄭怡嫣╱攝影)
童振源在法拉盛與青商及台商舉辦座談。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 義大利 中華民國

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