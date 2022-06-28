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紐約客談╱非公民投票 合情不合理

紐約客談

紐約市允許非公民投票選舉市級民代的新法，被州高等法院裁定違反紐約州憲法；華裔作為第二大受益群體，自然希望市政府上訴，為包含11萬多華人在內的80多萬外籍人士爭取投票權；但是反對移民享有投票權的民選官員和公民團體，也切切實實有法可依。

投票權在美國憲法裡，是公民才有的權利；「才有」一詞，意味著排他性，即「不是公民就不能投票」；美國公民入籍考試題庫第50題，問的是「美國公民才享有的權利」，答案之一是「在聯邦選舉中投票的權利」。

紐約州憲法，也明確了「公民才享有投票權」；如果任何地方法規抵觸州憲法，都需要州參、眾議會通過修正案，然後提交全民公投。

綜上所述，從聯邦層級到紐約州層級，只有公民才能享有投票權，是美國建國以來的法律精神。

而在世界上絕大多數國家和地區，也都是只有公民才能參與選舉投票。

移民們不妨捫心自問，在自己的母國，如果不是公民，是否能選舉總統和地方官員？如果不能，那又為何要求美國地方政府賦予非公民投票權？

在紐約市執政的民主黨人，也應該遵循美國和紐約州的憲法精神，不能為了一己私利，為了拉攏和增加移民選票，就毫無原則地推動非公民投票；甚至玩文字遊戲，狡辯「聯邦憲法和州憲法只賦予了公民在聯邦和州層級的投票權，但未明確說明市及以下層級的投票權」。

華人選票多了，政治力量肯定更大，非公民投票對華人社區好處多多；但非公民投票不符合美國憲法精神，就算官司一路上訴到最高法院，結果也是可想而知的。

投票 紐約州 華人

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