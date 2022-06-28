亞當斯簽署：掃街將全面恢復、租金穩定法延長

亞當斯簽署一系列環境清潔新規。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)27日簽署多項法案，包括7月5日起全面恢復疫情 前掃街頻率，以及延長7月1日即將屆滿失效的租金 穩定法(Rent Stabilization Law)至2024年4月1日等民生重要法案。

亞當斯表示，市府2021年可負擔住屋調查顯示，半數租客受房租所苦，平價屋嚴重不足。此次除延長租金穩定法，新法也提升租客保障措施的透明度。市府相關單位需每年報告，對因無力付租可能無家可歸者提供CityFHEPS租金補助的實施情形，包含租戶家庭人口結構、是否有小孩，以及所說母語等。

此外，根據市議會最新通過的預算，將增加清潔局預算，包含2200萬元用於提升街邊垃圾桶清理次數至每周5萬次，改善街道髒亂現況。750萬元針對打擊非法傾倒垃圾，以及特定區域清潔。民眾若發現有街區過度骯髒，可撥打311舉報，將加速打掃。撥款450萬元將空地清掃人力恢復至疫情前編制，避免空地成為濫倒垃圾的場所。

清潔局也將在全市五區試行，商改區等人行道垃圾袋不落地，減少老鼠、蟑螂的肆虐，也有助改善市容。惡意在公共區域倒垃圾者，依新規初犯將罰款4000元，呼籲民眾撥打311檢舉。