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華裔女生遭霸凌毆打 家長民代抗議校方處理不公

記者鄭怡嫣／紐約報導
Emma一家三口抗議學校不公正的處理。(記者鄭怡嫣/攝影)
Emma一家三口抗議學校不公正的處理。(記者鄭怡嫣/攝影)

針對皇后區新鮮草原第216中學六年級華裔女生Emma被四位男生霸凌與毆打，且未得到校方的公正調查及及時的醫療照護一事，數十名家長、社區人士、學委、民代等，27日在校外抗議示威，要求校方嚴肅處理，給出全面的交代，Emma與其父母也加入，她的母親表示，「我勇敢，她也勇敢，必須站出來一起發聲」。

根據Emma母親所遞交的報告，16日學校午休時，Emma在學校球場上打排球，排球脫手意外滾到旁邊男同學的場地，四名男同學拒絕還球，矛盾升級後其中一人從後方用手臂對艾瑪鎖喉，並將她推到在地，另三人也加入，對艾瑪拳打腳踢。導致目前艾瑪手臂、腿部等身體各處有瘀傷，脖頸部腫脹，以及心理創傷。

數十名該校及該學區的家長、皇后區副區長Ebony Young、州參議員劉醇逸辦公室代表、該校所在第26學區委員會主席、維權人士陳熠以及陳海靈與其他社區代表等，27日聚集校門外，手舉「無霸凌地帶」、「履行你的職責！」、「霸凌也是犯罪」等標語，要求校方嚴肅處理，給Emma及其他移民與少數族裔學生一個全面的交代。

11歲的Emma表示，來這裡上學一年，剛開始覺得很好，班上三分之一都是華裔孩子，但「現在覺得不怎麼樣」，與這些男孩並非同班，此前素不相識，但也聽聞他們曾欺負過其他的孩子，如今仍然很害怕他們，但也希望他們能向自己道歉。

Emma的母親孫女士表示，今天已是事發後的第12天，也是該校校長首次致電自己兩次，表達關心，這些孩子已經不是第一次欺負人，且對Emma還說了侮辱中國人的字眼，如果這一次不站出來發聲，下一次發生的校園暴力恐升級或更惡劣，為防止校園霸凌，必須與獨生女Emma共同站出來發聲，「我是勇敢的，她也是勇敢的」。

母親還說，事發後，Emma由於擔驚受怕，未再去上學，且陸續在看心理醫生，明天將是第三次，此前，老師曾問她是否要考慮轉學，「做錯事情的不是她，這是不恰當的，學校需要認真處理此事」。

記者走訪該校時，校內員工以校長正在開會拒絕了採訪請求，截至27日，校方尚未給出任何回應；劉醇逸及孟昭文辦公室則對本報記者表示，已經就此事聯絡校方及第26學區，正等待他們的回覆。

家長、民代、社區人士聯合抗議。(記者鄭怡嫣/攝影)
家長、民代、社區人士聯合抗議。(記者鄭怡嫣/攝影)

霸凌 學區 皇后區

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