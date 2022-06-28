我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

暑假到 紐約市公共泳池6月28日起開放

編譯中心／綜合報導
紐約市公共游泳池即日起開放。(市公園局提供)
紐約市公共游泳池即日起開放。(市公園局提供)

公校學年結束，暑假來臨。紐約市府宣布公共游泳池28日(周二)起開放；本周末前又有連續多日高溫，家長不妨可帶子女運動兼消暑；但由於目前各地救生員不足，今年夏天游泳課程、老人游泳均暫時取消。

市公園局官網有各區室內外、收費及免費游泳池，及海灘資訊與活動介紹，網址：https://www.nycgovparks.org/highlights/places-to-go/pools。

當局提醒，相關活動建議戴口罩但非強制，若有病症應留在家中。

戶外泳池開放時間為每日上午11時至晚7時，下午3至4時有清潔休息時間，迷你泳池周二不開放。

民眾至泳池時應攜帶堅固的置物櫃鎖頭，以維護隨身財物安全，一般行李鎖頭不被接受，貴重物品、信用卡等也不建議攜帶；此外，泳池禁止食物、玻璃瓶、電子設備、報紙等，避免危險及製造垃圾。

泳池也不建議使用浮板，初學者可利用較淺的泳池；嬰幼兒應穿防水尿褲再下水，有場地放置嬰兒推車，但不負遺失之責。

市府鼓勵更多人加入救生員行列，需年滿16歲，不戴眼鏡時兩眼視力至少20/30及 20/40，能在35秒內游完50碼(yard)。申請網頁：https://www.nycgovparks.org/opportunities/jobs/lifeguards。

游泳 紐約市 口罩

上一則

布碌崙九人排球賽 龍旺隊奪元老組冠軍

下一則

猴痘病例4天增6成 疫苗供不應求

延伸閱讀

暑假到 紐約市公共游泳池明起開放

暑假到 紐約市公共游泳池明起開放
州高等法院裁定 紐約市非公民投票法案違憲

州高等法院裁定 紐約市非公民投票法案違憲
聽見心碎聲音…紐約市壓毀900輛越野摩托車及全地形車

聽見心碎聲音…紐約市壓毀900輛越野摩托車及全地形車
萬通互惠紐約市提供優質培訓平臺 誠邀有志金融界人士挑戰高薪行業

萬通互惠紐約市提供優質培訓平臺 誠邀有志金融界人士挑戰高薪行業
救生員不足 芝華埠泳池即起關閉

救生員不足 芝華埠泳池即起關閉

熱門新聞

李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
案件發生後社區及學校紛紛舉行了悼念默哀活動。(取自戴維斯臉書)

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

2022-06-25 02:30
一名華裔男子在小頸灣單車道騎行摔倒後，因頭部受傷，傷重不治；圖為小頸灣。(本報檔案照)

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

2022-06-25 17:45

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下