暑假到 紐約市公共泳池6月28日起開放

紐約市公共游泳池即日起開放。(市公園局提供)

公校學年結束，暑假來臨。紐約市 府宣布公共游泳 池28日(周二)起開放；本周末前又有連續多日高溫，家長不妨可帶子女運動兼消暑；但由於目前各地救生員不足，今年夏天游泳課程、老人游泳均暫時取消。

市公園局官網有各區室內外、收費及免費游泳池，及海灘資訊與活動介紹，網址：https://www.nycgovparks.org/highlights/places-to-go/pools。

當局提醒，相關活動建議戴口罩 但非強制，若有病症應留在家中。

戶外泳池開放時間為每日上午11時至晚7時，下午3至4時有清潔休息時間，迷你泳池周二不開放。

民眾至泳池時應攜帶堅固的置物櫃鎖頭，以維護隨身財物安全，一般行李鎖頭不被接受，貴重物品、信用卡等也不建議攜帶；此外，泳池禁止食物、玻璃瓶、電子設備、報紙等，避免危險及製造垃圾。

泳池也不建議使用浮板，初學者可利用較淺的泳池；嬰幼兒應穿防水尿褲再下水，有場地放置嬰兒推車，但不負遺失之責。

市府鼓勵更多人加入救生員行列，需年滿16歲，不戴眼鏡時兩眼視力至少20/30及 20/40，能在35秒內游完50碼(yard)。申請網頁：https://www.nycgovparks.org/opportunities/jobs/lifeguards。