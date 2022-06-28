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布碌崙九人排球賽 龍旺隊奪元老組冠軍

記者胡聲橋／紐約報導
龍旺隊獲第七屆布碌崙九人排球邀請賽男子元老組冠軍。(布碌崙華人排球協會提供)
龍旺隊獲第七屆布碌崙九人排球邀請賽男子元老組冠軍。(布碌崙華人排球協會提供)

第七屆布碌崙(布魯克林) 「松柏之家社區服務中心杯」九人排球邀請賽，日前在布碌崙8大道華社舉行；紐約本地的龍旺隊勇奪元老組冠軍，男子青年組和中年組冠軍分別被波士頓和洛杉磯隊奪得，女子組冠軍是奇客A隊。

州參議員郭納德(Andrew Gournades)和州眾議員白彼得(Peter Abbate)參加了26日的開幕式；比賽分別在布碌崙5大道交66街以及8大道交66街的兩個體育場舉行，共有數百名華人觀戰。

第七屆布碌崙九人排球邀請賽比賽激烈。(布碌崙華人排球協會提供)
第七屆布碌崙九人排球邀請賽比賽激烈。(布碌崙華人排球協會提供)

比賽由布碌崙華人排球協會主辦、紐約華人文娛體育總會協辦；華人排球協會會長梅毅超介紹，共有25支球隊，約300多名運動員報名參賽，分別來自波士頓、芝加哥、西雅圖、洛杉磯和大紐約地區。

經過激烈爭奪，男子元老組的龍旺隊、波士頓隊和八大道隊分獲前三名；男子青年組前三名是波士頓隊、四九隊和都斛隊；男子中年組前三名是洛杉磯隊、中美玻璃隊和四九隊；女子組前三名分別是奇客A隊、奇客B隊和華體會隊。

對於兩支外地球隊分獲男子中年和青年組冠軍，梅毅超說，這兩支球隊奪冠名至實歸，也提升了比賽水平；他稱讚元老組的各支隊伍老當益壯，龍旺隊更是技高一籌；女子組的熱情參與和積極拚搶也給觀眾留下深刻印象。

梅毅超認為，比賽對於傳承九人排球運動、加強美國華人排球愛好者的交流、推動華人社區體育運動蓬勃發展意義重大；他感謝外地參賽隊伍踴躍參加，同鄉會積極組隊，還感謝民選官員和商家的大力支持。

華人 布碌崙 波士頓

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