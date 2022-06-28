我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

記者張晨／紐約報導
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)
孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

今年是一般投資人能和波克夏公司董事長、92歲的「股神」巴菲特(Warren Edward Buffett)共進午餐的最後機會，該拍賣從12日晚開始在eBay以2萬5000元開放；當華裔商人孟咸彬得知此事時，競標已經開始了兩天，16日下午6時，拍賣價格為300萬元，但到了17日下午，已經從1300萬元攀升至1900萬元，使該金額破千萬的十號競拍者，也正是他，但最終功虧一簣。

孟咸彬在接受本報專訪時說，拍賣在17日晚結束最後十秒前被匿名的三號競拍者加價100元後贏走，正在中國出差的孟咸彬「借」員工的eBay帳號親自參與競標，「我從沒用過eBay，也沒有註冊自己的帳戶，就借用了員工的。」

他表示，14日才得知2022年將是巴菲特最後一次舉辦慈善午餐拍賣，「我問了我十歲的女兒，問她想不想和巴菲特先生吃飯，她說好，我就參與了。」

孟咸彬先後向主辦方提交財產信息，以確認有能力負擔競拍，且需要通過身分背景調查；他說，得知自己可以出價的時候已經是16日，距離競拍結束還有一天。

16日下午6時，拍賣價格為300萬元，但到了17日下午，作為十號競拍者的孟咸彬出價六次，一路從1300萬元加價至1900萬元，而三號競拍者這之中只在價格為1300萬元時加價了14萬元。

17日晚7時29分48秒，競拍結束前約十秒，孟咸彬看到了三號競價者的再次出價，只比他給出的1900萬元多出了100元，他說，當自己又提交加價時，屏幕卡住，而後被告知競拍失敗。

從2014年以來，除匿名競標者外，公開姓名的巴菲特午餐贏家均為華人，其中2014年新加坡商人、雲南健發中心母公司AMES United私人有限公司主席蔡安迪(Andy Chua)贏得競標，2015年天神娛樂董事長朱曄贏得競標，2019年90後虛擬貨幣投資人、波場TRON創始人孫宇晨競標成功。

孟咸彬說，從未想過通過與巴菲特的午餐，向其推薦自己行業的產品或試圖獲取投資風向標，「我只覺得重在參與，並有機會為有聲譽的慈善機構捐款。」從1300萬元加價至1900萬元，這之中並沒有激烈的競價戰，多為孟咸彬自行加價。

對於此舉孟咸彬表示，他本想就遏止槍擊暴力，尤其是為校園槍擊暴力建立慈善機構，為建立更好的校園安保系統提供資金；而此次競標巴菲特午餐的1900萬元也並非他有意建立慈善機構的「預算」；他說，若時機合適，預計資金將遠高於1900萬元。

今年8月，巴菲特將度過其92歲的生日，2022年是最後一次慈善午餐拍賣活動，巴菲特最近一次受訪時表示，健康狀況非常好，沒有計畫退休。

慈善午餐的所得將全部捐贈給加州慈善機構格萊德基金會(GLIDE Foundation)，巴菲特與格萊德基金會結緣始於第一任妻子蘇西(Susie)開始在該機構擔任志願者。

巴菲特說，格萊德協助深陷困境中的人重新找到希望，為窮人和無家可歸者提供膳食、醫療保健、職業培訓、康復和住房支持，讓他印象深刻。

這頓午餐將在曼哈頓中城的老牌牛排店「Smith & Wollensky Steakhouse」進行，該餐廳自2004年開始便承接巴菲特午餐。

巴菲特 拍賣 投資

上一則

華裔民代：裁決讓合法移民失聲

下一則

布碌崙電單車行大火 華人災戶暫住旅館

延伸閱讀

巴菲特將捐99%遺產 自家基金會拿最多 將獲700-1000億

巴菲特將捐99%遺產 自家基金會拿最多 將獲700-1000億
巴菲特最後的慈善午餐 逾1900萬落槌創歷史新高

巴菲特最後的慈善午餐 逾1900萬落槌創歷史新高
巴菲特最後一次慈善午餐拍賣 1900萬元成交 中標者匿名　

巴菲特最後一次慈善午餐拍賣 1900萬元成交 中標者匿名　
股神巴菲特本季買回多少自家股票？答案很節制

股神巴菲特本季買回多少自家股票？答案很節制
巴菲特私人午餐最終場 4人競價已逾300萬元

巴菲特私人午餐最終場 4人競價已逾300萬元

熱門新聞

李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
案件發生後社區及學校紛紛舉行了悼念默哀活動。(取自戴維斯臉書)

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

2022-06-25 02:30
一名華裔男子在小頸灣單車道騎行摔倒後，因頭部受傷，傷重不治；圖為小頸灣。(本報檔案照)

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

2022-06-25 17:45

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下