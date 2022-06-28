就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

孟咸彬以1900萬元競標巴菲特「最後的午餐」，但在結束前十秒輸給對手100元。(孟咸彬提供)

今年是一般投資 人能和波克夏公司董事長、92歲的「股神」巴菲特 (Warren Edward Buffett)共進午餐的最後機會，該拍賣 從12日晚開始在eBay以2萬5000元開放；當華裔商人孟咸彬得知此事時，競標已經開始了兩天，16日下午6時，拍賣價格為300萬元，但到了17日下午，已經從1300萬元攀升至1900萬元，使該金額破千萬的十號競拍者，也正是他，但最終功虧一簣。

孟咸彬在接受本報專訪時說，拍賣在17日晚結束最後十秒前被匿名的三號競拍者加價100元後贏走，正在中國出差的孟咸彬「借」員工的eBay帳號親自參與競標，「我從沒用過eBay，也沒有註冊自己的帳戶，就借用了員工的。」

他表示，14日才得知2022年將是巴菲特最後一次舉辦慈善午餐拍賣，「我問了我十歲的女兒，問她想不想和巴菲特先生吃飯，她說好，我就參與了。」

孟咸彬先後向主辦方提交財產信息，以確認有能力負擔競拍，且需要通過身分背景調查；他說，得知自己可以出價的時候已經是16日，距離競拍結束還有一天。

16日下午6時，拍賣價格為300萬元，但到了17日下午，作為十號競拍者的孟咸彬出價六次，一路從1300萬元加價至1900萬元，而三號競拍者這之中只在價格為1300萬元時加價了14萬元。

17日晚7時29分48秒，競拍結束前約十秒，孟咸彬看到了三號競價者的再次出價，只比他給出的1900萬元多出了100元，他說，當自己又提交加價時，屏幕卡住，而後被告知競拍失敗。

從2014年以來，除匿名競標者外，公開姓名的巴菲特午餐贏家均為華人，其中2014年新加坡商人、雲南健發中心母公司AMES United私人有限公司主席蔡安迪(Andy Chua)贏得競標，2015年天神娛樂董事長朱曄贏得競標，2019年90後虛擬貨幣投資人、波場TRON創始人孫宇晨競標成功。

孟咸彬說，從未想過通過與巴菲特的午餐，向其推薦自己行業的產品或試圖獲取投資風向標，「我只覺得重在參與，並有機會為有聲譽的慈善機構捐款。」從1300萬元加價至1900萬元，這之中並沒有激烈的競價戰，多為孟咸彬自行加價。

對於此舉孟咸彬表示，他本想就遏止槍擊暴力，尤其是為校園槍擊暴力建立慈善機構，為建立更好的校園安保系統提供資金；而此次競標巴菲特午餐的1900萬元也並非他有意建立慈善機構的「預算」；他說，若時機合適，預計資金將遠高於1900萬元。

今年8月，巴菲特將度過其92歲的生日，2022年是最後一次慈善午餐拍賣活動，巴菲特最近一次受訪時表示，健康狀況非常好，沒有計畫退休。

慈善午餐的所得將全部捐贈給加州慈善機構格萊德基金會(GLIDE Foundation)，巴菲特與格萊德基金會結緣始於第一任妻子蘇西(Susie)開始在該機構擔任志願者。

巴菲特說，格萊德協助深陷困境中的人重新找到希望，為窮人和無家可歸者提供膳食、醫療保健、職業培訓、康復和住房支持，讓他印象深刻。

這頓午餐將在曼哈頓中城的老牌牛排店「Smith & Wollensky Steakhouse」進行，該餐廳自2004年開始便承接巴菲特午餐。