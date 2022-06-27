選前衝刺 皇后區民代力挺林凱倫、瑞嘉

皇后區民主黨籍民選官員，一同助陣瑞嘉。(讀者提供)

紐約州正副州長、州眾議員 、法官等席位的黨內初選提前投票 ，26日落下帷幕，皇后區 的多位民代26日分別在皇后區法拉盛以及艾姆赫斯特(Elmhurst)，為參選皇后區民事法官以及州眾議員的華裔林凱倫(Karen Lin)與菲律賓裔瑞嘉(Steven Raga)助陣，呼籲更多人在28日初選日投票。

26日在法拉盛文藝中心(Flushing Town Hall)前，皇后郡民主黨主席、國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)、州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)、市議員黃敏儀、市議員李琳達(Linda Lee)、連同社區代表等幾十人，為參選皇后區民事法官的林凱倫造勢。

孟昭文表示，在遇見的眾多的參選人中，林凱倫是最辛勤工作的，近日高院作出有關槍枝管控及生育自由的裁決令人沮喪，在日常生活中，更需要有能代表社區並作出公正裁決的法官，林凱倫的當選將為亞太裔族群創造歷史，也為女性及母親作出表率；劉醇逸則表示，在立法、司法、以及行政方面，都需要有更多亞太裔的代表為民發聲，林凱倫有多年服務司法系統及亞裔社區的工作經驗，能夠勝任法官的職務。

同一日在皇后區艾姆赫斯特，米克斯、孟昭文、劉醇逸、曾參選第25選區艾姆赫斯特市議員的陳熠等，也為州眾議院第30選區的參選人瑞嘉助陣，瑞嘉長期居住在木邊，此前曾是木邊非營利組織Woodside on the Move的執行總監，如若當選，他將成為紐約州歷史上首位菲律賓裔的州議員；他們呼籲民眾在28日初選日早6時至晚9時，踴躍為兩位亞裔代表投票。