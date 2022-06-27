罷免不佳檢察官 白艾榮被點名

紐約市議員提案罷免表現不佳的檢察官，白艾榮直接被點名。(本報檔案照)

紐約州 多名共和黨民選官員日前提出法案，允許選民罷免表現不佳的檢察官 ，重拾對司法系統的信心；此舉在舊金山進步先鋒派地區檢察官博徹思(Chesa Boudin)遭選民罷免後提出，有意針對與其同樣採取「縱容犯罪」(soft on crime)的曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)。

該提案日前由州眾議會少數黨領袖、共和黨籍議員巴克萊(William Barclay)、州參議員蘭札(Andrew Lanza)、州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)以及史島州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)共同推出，旨在將選民覺得工作能力差的地區檢察官拉下台，重拾對司法制度的信任。

曾是布朗士地區助理檢察官的譚杜喜表示，地檢辦公室的職責是執行刑事法規、保護守法民眾的安全、以及為案件受害者伸張正義；當檢察官將罪犯的利益擺在無辜民眾之上，便屬失職，選民有權針對他是否適任作出決定，「紐約州、紐約市的嚴重罪案已發展到失控的地步，這與執法者未能履行責任絕對有關。」

白艾榮自今年1月上任以來，與博徹思一樣，採取輕罪不起訴、重罪輕處理等理念，被指是紐約治安下降的罪魁禍首，引發極大爭議；日前共和黨紐約州長參選人小朱利安尼(Andrew Giuliani)等人在網上發起的「罷免白艾榮」連署，收到的近2萬個簽名，許多來自華裔市民。

上述提案議員也直接點名白艾榮，「他上任便宣布不會對特定犯罪執法，這樣的態度不該繼續領導檢察官辦公室」；目前，只有紐約州長有權撤除地方檢察官的職務，但將更多權力交給選民時，議員或檢察官才會有危機意識。