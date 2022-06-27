我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

機場近千職位 30日辦招聘會

【紐約訊】

皇后區區長辦公室與和機場機會委員會(Council for Airport Opportunity)近日聯合宣布，訂於6月30日(周四)舉辦機場、航空業招聘會，計有超過35家企業、900餘職位。

區長理查茲(Donovan Richards)表示，紐約兩大機場甘迺迪及拉瓜地亞機場均位於皇后區，有數萬工作機會，尤其是近期翻修工程，帶動本地經濟，社區居民應有更多機會接觸這些就業機會。當日招聘會中，應聘者可直接與航空公司和相關的企業代表見面。

參加公司包括： JetBlue、Delta Air Lines、Southwest Airlines,、Endeavor Air,、Airway LLC、 OTG Management,、Villa Restaurant、Prosegur Security、Modern Aviation、EULEN America、Worldwide Flight Services等。職缺則有：空服員、客服代表、食品供應、保安、零售、司機、技工、地面物流人員等。

活動時間為30日上午10時至下午2時，地點在皇后區公所文化中心(Helen Marshall Cultural Center at Queens Borough Hall)，地址為皇后大道120-55號。主辦單位建議事先預約，網址： www.queensbp.org/rsvp。

拉瓜地亞機場 皇后區 就業

上一則

律師協會:林凱倫能勝任民事法官

下一則

罷免不佳檢察官 白艾榮被點名

延伸閱讀

「她來皇后區不需要導航」…霍楚法拉盛造勢 數百人力挺

「她來皇后區不需要導航」…霍楚法拉盛造勢 數百人力挺
移民信箱／中國護照+美國綠卡 可以從中國出境

移民信箱／中國護照+美國綠卡 可以從中國出境
緩解壅塞 聯航砍紐瓦克航班

緩解壅塞 聯航砍紐瓦克航班
香港國際機場首度跌出全球最佳十大 連降10級排名20

香港國際機場首度跌出全球最佳十大 連降10級排名20
歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

熱門新聞

美國前不久又出現一波新冠感染潮，圖為一名女子在曼哈頓街頭接受病毒檢測。(歐新社)

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

2022-06-20 07:27
李雲昊盜取他人的失業金與銀行存款，在手機存有將紙幣當扇子的炫富照。(紐約聯邦東區檢察官辦公室提供)

百元美金當扇炫富 法拉盛華男涉盜失業金逾29萬元

2022-06-21 15:50
陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

2022-06-22 15:54
圖為日前告別式，死者母親被家人攙扶，哭著跪倒在棺木前。(記者張晨/攝影)

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

2022-06-26 12:15
蓋棺儀式前母親被家人攙扶，多次哭著跪倒在棺槨前。(記者張晨/攝影)

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

2022-06-25 02:30
一名華裔男子在小頸灣單車道騎行摔倒後，因頭部受傷，傷重不治；圖為小頸灣。(本報檔案照)

華男騎單車摔倒撞頭 傷重不治

2022-06-25 17:45

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部