機場近千職位 30日辦招聘會
皇后區區長辦公室與和機場機會委員會(Council for Airport Opportunity)近日聯合宣布，訂於6月30日(周四)舉辦機場、航空業招聘會，計有超過35家企業、900餘職位。
區長理查茲(Donovan Richards)表示，紐約兩大機場甘迺迪及拉瓜地亞機場均位於皇后區，有數萬工作機會，尤其是近期翻修工程，帶動本地經濟，社區居民應有更多機會接觸這些就業機會。當日招聘會中，應聘者可直接與航空公司和相關的企業代表見面。
參加公司包括： JetBlue、Delta Air Lines、Southwest Airlines,、Endeavor Air,、Airway LLC、 OTG Management,、Villa Restaurant、Prosegur Security、Modern Aviation、EULEN America、Worldwide Flight Services等。職缺則有：空服員、客服代表、食品供應、保安、零售、司機、技工、地面物流人員等。
活動時間為30日上午10時至下午2時，地點在皇后區公所文化中心(Helen Marshall Cultural Center at Queens Borough Hall)，地址為皇后大道120-55號。主辦單位建議事先預約，網址： www.queensbp.org/rsvp。
上一則
律師協會:林凱倫能勝任民事法官
下一則
FB留言